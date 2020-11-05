"Доктор Лиза": Один день из жизни ангела

Город контрастов

А вот слова самой Елизаветы Глинки:

«Я приехала в Москву из США, потому что у меня умирала мать, тяжело и мучительно. Два с половиной года. С меня брали огромные деньги за лечение: мама лежала на аппарате искусственного дыхания в госпитале Бурденко. Мне намекали, что аппарат можно отключить, мама не жилец, это так и было, но я сторонник все-таки жизни, а не эвтаназии. Я оставила в Америке детей и была со своей мамой каждый день в течение двух с половиной лет. До первого апреля, когда у нее остановилось сердце. Я не сняла ее с аппарата, она умерла сама. Я организовала фонд, пока мама еще лежала в больнице. Я, наверное, сделала это, чтобы не сойти с ума. У нас в реанимацию запускают два раза в сутки: в восемь утра и в шесть вечера. Я ходила к маме, а в промежутках работала с бездомными».

К сожалению, мы не знаем, какое впечатление произвела на доктора Лизу изменившаяся за все эти годы Москва. Наверно, шоковое: слишком много выброшенных на улицу, никому не нужных людей.

По средам доктор Лиза и ее команда кормили и лечили бомжей возле Павелецкого вокзала. На экране – толпа несчастных, опустившихся людей, грязных, оборванных, в язвах. Их не раз пытались оттеснить оттуда: слишком неприятен властям контраст между грязью и нищетой окрестностей вокзала (с которого, как-никак, отправляется аэроэкспресс в Домодедово) и подробно, даже любовно, хотя и не без иронии, «выласканной» камерой оператора Сергея Мачильского бессовестной роскошью высотных зданий Москва-Сити.

Доктор Лиза кормит бомжей возле Павелецкого вокзала. ФОТО: Кадр из фильма

Даже маленькие роли в фильме исполняют прекрасные актеры. В опустившейся бомжихе Танюхе с трудом узнаешь Татьяну Догилеву. Не вполне адекватную, плещущуюся в остатках утраченного гламура балерину по прозвищу Волочкова сыграла Елена Коренева. Зацикленного на борьбе с мировым злом сварщика Гену (он мечтает о почетной грамоте и в финале получит ее) – Тимофей Трибунцев. Все эти персонажи кажутся сошедшими с полотен Брейгеля и бредущими в никуда.

В этой компании есть загадочный некто: неопределенного возраста человек, обросший нечесаной бородой, грязный, не помнящий своего имени, забывший, откуда пришел. Его играет Сергей Сосновский. Позже мы узнаем, что это выдающийся врач, профессор… Можно только предположить, что свалившиеся на него несчастья эпохи больших перемен выбили почву из-под ног и нанесли болезненный удар по психике. (Профессор забыл все, кроме профессиональных навыков, которые в критический момент спасительно напомнили о себе. Нечто в этом роде произошло с героем Сергея Маковецкого в сериале «Зулейха открывает глаза». Совпадение или заимствование? Скорее все-таки первое.)

Похищение лекарства