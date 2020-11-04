Ср, 4.11.2020
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Евросоюз введет санкции против Лукашенко и еще 14 должностных лиц

Александр Лукашенко.

ФОТО: Maxim Guchek/AP

Европейский союз (ЕС) в пятницу введет санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 других официальных лиц, сообщили источники в ЕС.

Эти санкции государства-члены ЕС согласовали в среду. Они вступят в силу в пятницу, когда страны-члены ЕС завершат письменную процедуру их введения.

Санкции будут введены в отношении Лукашенко, его сына Виктора и 13 других должностных лиц, ответственных за репрессии после выборов 9 августа.

Лукашенко, находящийся у власти в Белоруссии на протяжении 26 лет, не вошел в первоначальный санкционный список ЕС, включавший 40 человек, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и жесткое подавление мирных протестов. Этим людям запрещен въезд в ЕС, а их средства в ЕС заморожены.

В свою очередь в среду послам ЕС был представлен на утверждение второй санкционный список из 15 человек, включая Лукашенко.

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