Евросоюз введет санкции против Лукашенко и еще 14 должностных лиц

Эти санкции государства-члены ЕС согласовали в среду. Они вступят в силу в пятницу, когда страны-члены ЕС завершат письменную процедуру их введения.

Санкции будут введены в отношении Лукашенко, его сына Виктора и 13 других должностных лиц, ответственных за репрессии после выборов 9 августа.

Лукашенко, находящийся у власти в Белоруссии на протяжении 26 лет, не вошел в первоначальный санкционный список ЕС, включавший 40 человек, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и жесткое подавление мирных протестов. Этим людям запрещен въезд в ЕС, а их средства в ЕС заморожены.

В свою очередь в среду послам ЕС был представлен на утверждение второй санкционный список из 15 человек, включая Лукашенко.