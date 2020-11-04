Рейнсалу выразил обеспокоенность нарушениями прав человека в Беларуси и России

Приведя в пример Беларусь, министр иностранных дел отметил, что, к сожалению, в последнее время страдания мирного населения в нашем регионе участились. «Ситуация в Беларуси не улучшается. Напротив, власти говорят со своим народом языком репрессий и арестов. Хотя Беларусь не является членом Совета Европы, Совет располагает соответствующими средствами для оказания помощи Беларуси в осуществлении мирного перехода. Я призываю генерального секретаря Совета Европы занять еще более активную позицию ", - сказал министр иностранных дел, отметив, что Совет Европы является одним из самых важных защитников прав человека в Европе.

По словам Рейнсалу, систематические нарушения прав человека в России, члене Совета Европы, достойны осуждения. «Россия продолжает толковать решения Европейского суда по правам человека избирательно. Недавно принятые поправки к российской Конституции указывают на тревожную тенденцию, которая ставит государственную политику выше международных обязательств»,_ сказал Рейнсалу, по словам которого недавние шаги России показывают, что восстановление права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы было преждевременным и посылало неверный сигнал.

В своем выступлении министр осудил преследование украинцев и крымских татар в незаконно аннексированном Крыму и указал, что постоянные нарушения имеют место также на оккупированных территориях Грузии в Абхазии и Южной Осетии.

Рейнсалу также призвал Армению и Азербайджан найти в рамках Минской группы ОБСЕ мирное решение продолжающегося вооруженного конфликта. Министр подчеркнул, что страданиям гражданского населения необходимо положить конец и сказал, что текущие вызовы побуждают уделять больше внимания, чем раньше, защите основополагающих ценностей и прав человека в цифровом обществе, чему Эстония, среди прочего, способствует как координатор информационной политики Совета Европы.

Совет Европы основан 5 мая 1949 года с целью защиты и поощрения прав человека, верховенства закона и демократии. Сегодня Совет Европы насчитывает 47 государств-членов и предлагает защиту их прав почти 830 млн человек.