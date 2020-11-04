Джонсон: самоизоляция в Англии продлится до 2 декабря

У нас очень ясный план. Эти меры - главное, что в них нужно понимать, это что они истекают 2 декабря. Они подходят к концу. И у нас, таким образом, как у правительства, так и у страны, есть крайний срок и цель: разработать решения (для борьбы против COVID-19 - ИФ), которых ранее не существовало", - сказал Джонсон.

Ранее многие европейские СМИ предположили, что властям, вероятно, придется продлить сроки самоизоляции населения, так как до 2 декабря вряд ли удастся взять под контроль эпидемию COVID-19.

В Великобритании с начала пандемии коронавируса заразились более миллиона человек, более 47 тыс. инфицированных умерли.