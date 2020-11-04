Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о звонках от мошенников

На случай, если вам позвонят с номера 6970028 и говорящий по-русски мошенник рассказывает, что у вас открыт счет для обмена валют, а затем предлагают закрыть его в качестве отдельной услуги, Финансовая инспекция предупреждает, что ее сотрудники не делают таких звонков и рекомендует игнорировать подобные предложения.