Полиция и Финансовая инспекция предупреждают о звонках от мошенников с номера 6970028, поступающих якобы от имени Финансовой инспекции.
На случай, если вам позвонят с номера 6970028 и говорящий по-русски мошенник рассказывает, что у вас открыт счет для обмена валют, а затем предлагают закрыть его в качестве отдельной услуги, Финансовая инспекция предупреждает, что ее сотрудники не делают таких звонков и рекомендует игнорировать подобные предложения.
Полиция просит сообщать о подобных звонках на инфолинию Департамента полиции погранохраны 612 3000 в рабочие дни с 9 до 17 часов или через сайт.
Никогда не говорите незнакомцам данные своей ID-карты, CVC код кредитной карты, пин-коды или другую личную информацию.
Если вы стали жертвой мошенничества, обязательно обратитесь в полицию.