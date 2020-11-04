Отель Radisson Blu Sky закрывается, сотрудников увольняют

Компания Radisson с 20-летней историей начала сворачивать бизнес этой весной, когда почти 100 человек сократили в связи с исчезновения туристов. Летом отель объявил, что осенью начнется 12-14-месячный капитальный ремонт. В эту субботу Radisson прощается со своим последним гостем. Оставшиеся 55 сотрудников получат уведомление о сокращении.

Владелец гостиницы Вильяр Аракас, глава Eften Capital AS, сказал, что ремонт будет капитальным – от модернизации инженерных сетей до роскошного интерьера. «Мы убеждены, что после внедрения вакцины туристический бизнес восстановится и хотим быть к этому готовы», - пояснил Аракас. Eften инвестирует в отель около 20 миллионов евро. Когда отель откроется весной 2022 года, он будет называться Radisson Collection.

Управлявший Radisson Blu последние четыре года Кайдо Ояперв не скрывал, что закрытие отеля огорчает его. «Вчера мы с семьей решили в последний раз переночевать в этом отеле. Мы ходили вечером по зданию и накатила такая ностальгия», - вспомнил он.

Ояперв, который до того, как стать директором, работал в том же здании менеджером по питанию и отелю, отметил, что, хотя Radisson немного отстает, он все же нес золотые яйца до коронакризиса. «Результаты отеля в последние годы были необоснованно хорошими, судя по общедоступным данным, несколько лучше, чем у более ярких и молодых конкурентов», - отметил Ояперв.

По его словам, ему больше всего жаль увольнять людей. «Я бы не подумал, что мне когда-либо придется увольнять людей, которые обучали меня и сопереживали», - сказал он. «Я даже немного надеюсь, что они не найдут очень подходящей работы, чтобы я смог перезвонить им в 2022 году», - улыбнулся Ояперв.

Сам Ояперв все же останется в отеле на полставки.

Однако Radisson Blu Sky далеко не единственный отель в центре Таллинна, в котором ведутся ремонтные работы. В сентябре Nordic Hotel Forum закрыл свои двери, чтобы за 8 миллионов евро отремонтировать отель и все 267 меблированных номеров. В ходе реновации отель также получит технологические решения, которые помогут организовать обслуживания клиента максимально бесконтактно в поствирусный период. Срок окончания работ - весна 2021 года.