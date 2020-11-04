В таллиннской гимназии в самоизоляции находятся 120 человек

Заведующая отделом пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик рассказала Postimees, что первая учительница заболела 28 октября, и после этого 23 ученика остались в изоляции. Кроме того, в изоляции остались 19 учителей, которые контактировали с коллегой. Они должны находиться в изоляции до 10 ноября.

Четвертого ноября заболел один из учеников. «Близко контактировавших на изоляции всего 76, в их числе семь учителей», - сказал Эпик. Они должны находиться в изоляции до 14 ноября.

Директор гимназии Хенрик Салум подтвердил, что всего дома 27 учителей. «Хорошо то, что на самом деле только два человека заразились коронавирусом и они не контактировали друг с другом», - пояснил Салум. Они заразились в разных учебных корпусах.

Гимназия может продолжать учебную работу, а именно учителя, находящиеся в самоизоляции. Салум объяснил, что учителя проводят с учениками видеоуроки, и в школе также есть возможность заниматься, когда учитель был дома, а ученики в классе. «Различных вариантов много, - сказал он.

С начальными классами легче, потому что учитель, который находится дома, также является классным руководителем. По словам директора, большинство из 20 находящихся в изоляции учителей - классные руководители, и у них уроки только в своем классе. Он добавил, что классы этих учителей ориентированы на дистанционное обучение.

Как справляется школа при таким количестве учителей, работающих дистанционно? «Постольку-поскольку. Сегодня был первый день, когда в гимназической ступени было семь учителей дома и два класса дома. Все получилось», - сказал Салум, по словам которого, не было ни сильной паники, ни замешательства.