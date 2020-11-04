Процесс по делу о ДТП на Лаагна-теэ начнется в феврале

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила 20-летнему Исе Халилову и 29-летнему Вячеславу Калашникову обвинения по статье пенитенциарного кодекса, касающейся нарушения правил вождения и обращения с транспортным средством, приведшем к смерти двух или более человек.

По данным прокуратуры, во второй половине дня 20 июня обвиняемые совместно и согласовано на двух машинах начали свою поездку из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ. 29-летний Вячеслав находился за рулем Chevrolet Camaro, а 20-летний Иса управлял BMW X5. Они разогнались и мчались по Пярнускому шоссе до Нарвского шоссе, затем выехали на улицу Кундери, а оттуда — на Лаагна теэ, где и произошла трагедия.

Как утверждает прокуратура, на Лаагна теэ Вячеслав и Иса стали неуклонно наращивать скорость, которая к моменту аварии достигла 190-200 километров в час. Находясь параллельно Lasnamäe Centrum, Chevrolet Вячеслава проехал мимо автомобиля Volvo, которым управлял 54-летний мужчина. После этого BMW Исы, ехавший за Chevrolet, врезался в движущуюся спереди автомашину Volvo. В результате столкновения Volvo отлетела влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо на ехавший в первом ряду Ford с 39-летним мужчиной за рулем. Ford, в свою очередь, столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем Toyota, которым управлял 28-летний мужчина. Далее BMW и Ford вылетели на автобусную остановку, где стояли 61-летняя и 32-летняя женщины. В результате аварии погибли 61-летняя женщина и 39-летний водитель Ford, четыре человека были госпитализированы. Одна из пострадавших — 57-летняя пассажирка Volvo — все еще находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По словам прокурора Дианы Хелила, которая вела уголовное дело, обвиняемые в результате своей крайней халатности стали причиной гибели двух человек и причинения серьезных телесных повреждений двум пострадавшим в ДТП.

«По данным прокуратуры, двое мужчин совершили это деяние вместе. Воодушевляя друг друга, они вместе гнали по городу и, сознательно нарушая правила дорожного движения, ехали быстрее разрешенного. Однако на основании доказательств, собранных в ходе досудебного производства, невозможно предъявить обвинение в убийстве, поскольку нельзя сказать, что находясь за рулем, они хотели кого-то убить. При этом мужчины должны были предвидеть, что своим легкомысленным поведением они могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия с чрезвычайно серьезными последствиями», — сказала Хелила, подчеркнув, что мужчинам было предъявлено обвинение в преступлении первой степени.

В случае обвинительного приговора наказание за такое преступление составляет от трех до 12 лет тюремного заключения.