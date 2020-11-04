Кийк: ночной запрет на передвижение маловероятен

По его словам, дополнительные ограничения могут быть связаны с удаленной работой, вопросом ношения маски и количеством участников публичных мероприятий.

«Это некоторые вещи, которые могут быть пересмотрены и дополнены, при необходимости ужесточить, и эти решения правительство может принять завтра после того, как выслушает мнения Департамента здоровья, ученого совета и получит последнюю информацию о распространении вируса», - пояснил Кийк.

«На рабочем месте следует хорошо продумать, как обеспечить безопасную работу в коллективе. Если есть возможность работать удаленно, разумно работать удаленно. Если есть места, где это невозможно сделать, примените различные меры доверия. Это рассредоточение, посменная работа, ношение маски», - сказал Кийк, добавив, что задача работодателей - ясно дать понять сотрудникам, что они должны обратиться к семейному врачу с любыми симптомами болезни и оставаться дома, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье других людей.

Хотя ограничение на продажу алкоголя сегодня действует уже с полуночи, по словам Кийка, вопрос в том, до какого часа развлекательным заведениям целесообразно работать, поскольку были определенные нарушения и проблемы.

«Это явно противоречит идее распоряжения правительства, цель которого предотвратить распространение вируса путем предотвращения скоплений людей в закрытых помещениях в вечернее и ночное время, и, конечно же, правительство должно предпринять дальнейшие шаги, чтобы уменьшить число разных собраний», - сказал он.