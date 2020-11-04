В Дании обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространился на людей

По словам Фредериксен, обнаруженный у норок мутировавший коронавирус распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Кроме того, мутация представляет собой проблему для создаваемой вакцины от коронавируса.

В настоящее время выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса в Северной Ютландии, указала далее Фредериксен и предупредила, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и во всем мире. Владельцам звероферм при этом будет оказана помощь, заявила министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.