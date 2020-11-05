Чт, 5.11.2020
Для Эстонии мы анализировали варианты начиная с локального запрета и заканчивая введением налога на шипованную резину. Айн Кендра
Айн Кендра

Студия Postimees: грозит ли школам жесткий карантин?
14:30

Как отразятся антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом на таллиннских школах и детских садах?

Тему прокомментирует вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев. Смотрите прямой эфир в 14:30!

  • Какие решения приняты по результатам встреч с директорами школ и детских садов?
  • Насколько жестких ограничений можно ожидать в ближайшее время?
  • Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?
  • Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?
  • Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?
  • На муниципальных концертных площадках запрещено появляться без масок. Будет ли подобное требование предъявляться к старшеклассникам и педагогам?

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