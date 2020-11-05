Студия Postimees: грозит ли школам жесткий карантин?
Как отразятся антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом на таллиннских школах и детских садах?
Тему прокомментирует вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев. Смотрите прямой эфир в 14:30!
- Какие решения приняты по результатам встреч с директорами школ и детских садов?
- Насколько жестких ограничений можно ожидать в ближайшее время?
- Остались ли в Таллинне школы и детские сады, не затронутые коронавирусом?
- Столичные власти рекомендуют отказаться от массовых мероприятий. Означает ли это, что школы и детсады останутся без новогодних елок?
- Возможны ли в Таллинне досрочные или внеочередные каникулы?
- На муниципальных концертных площадках запрещено появляться без масок. Будет ли подобное требование предъявляться к старшеклассникам и педагогам?