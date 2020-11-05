Поехал к родителям и пропал: полиция просит помощи в поисках 22-летнего Марти

Полиция обратилась за помощью в поисках 22-летнего Марти, который несколько дней назад отправился к родителям в гости, но в итоге пропал.
В среду поздно вечером близкие Марти позвонили в Центр тревоги и сообщили о пропаже мужчины. В последний раз Марти общался с друзьями утром воскресенья, когда он сообщил, что намерен поехать в гости к родителям в Вильяндимаа. После этого Марти не выходил на связь. До родителей он так и не доехал.
Полицейские проверили места, где мог находиться Марти и пообщались с его родными и друзьями. По предварительным данным, Марти может находиться и в Таллинне. Его мобильный телефон отключен.
Приметы Марти: рост около 177 см, худощавого телосложения. У него светлые волосы и короткая стрижка. На момент исчезновения на нем могла быть куртка с камуфляжным узором, синие штаны и темно-синие кроссовки Nike.
Полиция просит все, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Марти, звонить по номеру 112 или отправить письмо по адресу louna@politsei.ee.