Поехал к родителям и пропал: полиция просит помощи в поисках 22-летнего Марти

В среду поздно вечером близкие Марти позвонили в Центр тревоги и сообщили о пропаже мужчины. В последний раз Марти общался с друзьями утром воскресенья, когда он сообщил, что намерен поехать в гости к родителям в Вильяндимаа. После этого Марти не выходил на связь. До родителей он так и не доехал.

Полицейские проверили места, где мог находиться Марти и пообщались с его родными и друзьями. По предварительным данным, Марти может находиться и в Таллинне. Его мобильный телефон отключен.

Приметы Марти: рост около 177 см, худощавого телосложения. У него светлые волосы и короткая стрижка. На момент исчезновения на нем могла быть куртка с камуфляжным узором, синие штаны и темно-синие кроссовки Nike.