Таллинн готов потратить на идеи народного бюджета до миллиона евро

"Мы полагаем, что общий бюджет теоретически может быть увеличен до миллиона, но это прежде всего зависит от конкурса госпоставок, то есть в принципе идея должна уложиться в имеющийся бюджет, но конкурс госпоставки всегда может принести сюрпризы в одну и другую сторону", - сообщил утренним новостям ETV+ мэр столицы Михаил Кылварт.