Таллинн готов потратить на идеи народного бюджета до миллиона евро

Власти Таллинна при необходимости готовы увеличить объем народного бюджета, который впервые будет реализован в 2021 году, с заявленных 800 000 евро до 1 млн евро, пишет Rus.ERR.
"Мы полагаем, что общий бюджет теоретически может быть увеличен до миллиона, но это прежде всего зависит от конкурса госпоставок, то есть в принципе идея должна уложиться в имеющийся бюджет, но конкурс госпоставки всегда может принести сюрпризы в одну и другую сторону", - сообщил утренним новостям ETV+ мэр столицы Михаил Кылварт.
Жители Таллинна смогут представлять свои идеи в рамках проекта народного бюджета на 2021 год с 16 ноября по 6 декабря на сайте Таллинна, в бюро обслуживания столичной мэрии или в районных управах.
Автор предложения должен описать цель и важность проекта, его целевую группу, возможности реализации, предполагаемые сроки и оценочную стоимость. Лучшие предложения отберут эксперты, а окончательных победителей определит народное голосование.