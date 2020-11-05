ЭФС: надеемся, что чемпионат Эстонии по футболу завершится по плану

Об этом в интервью ERR рассказал глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт, комментируя перенос назначенного на среду матча между "Левадией" и "Флорой" - поединок не удалось провести из-за того, что один из игроков "Левадии" заразился коронавирусом.

По словам Уйболехта, ситуация очень серьезная, поскольку для одной игры найти в календаре новое время возможно, но если переносить вдруг придется и другие матчи, то это грозит досрочным завершением первенства.