Чт, 5.11.2020
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ЭФС: надеемся, что чемпионат Эстонии по футболу завершится по плану

Болельщики.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Из-за коронавируса чемпионат Эстонии по футболу может быть завершен досрочно, но футбольные чиновники надеются, что до реализации худшего сценария не дойдет, сообщает Rus.ERR.

Об этом в интервью ERR рассказал глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт, комментируя перенос назначенного на среду матча между "Левадией" и "Флорой" - поединок не удалось провести из-за того, что один из игроков "Левадии" заразился коронавирусом.

По словам Уйболехта, ситуация очень серьезная, поскольку для одной игры найти в календаре новое время возможно, но если переносить вдруг придется и другие матчи, то это грозит досрочным завершением первенства. 

И все-таки футбольные власти надеются, что до реализации худшего сценария не дойдет и команды смогут провести все запланированные 32 тура.

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