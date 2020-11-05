ЭФС: надеемся, что чемпионат Эстонии по футболу завершится по плану

Из-за коронавируса чемпионат Эстонии по футболу может быть завершен досрочно, но футбольные чиновники надеются, что до реализации худшего сценария не дойдет, сообщает Rus.ERR.
Об этом в интервью ERR рассказал глава пресс-службы Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт, комментируя перенос назначенного на среду матча между "Левадией" и "Флорой" - поединок не удалось провести из-за того, что один из игроков "Левадии" заразился коронавирусом.
По словам Уйболехта, ситуация очень серьезная, поскольку для одной игры найти в календаре новое время возможно, но если переносить вдруг придется и другие матчи, то это грозит досрочным завершением первенства.
И все-таки футбольные власти надеются, что до реализации худшего сценария не дойдет и команды смогут провести все запланированные 32 тура.