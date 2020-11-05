ГСРЭЛ: Латвия и Эстония пока не могут торговать российской энергией

По данным Государственного совета по регулированию энергетики Литвы (ГСРЭЛ), со вторника, когда произошел запуск Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, должна действовать старая методика, утвержденная в 2018 году, согласно которой пропускная способность для торговли Балтийских стран с Россией и Белоруссией, за исключением Калининградской области, составляет ноль мегаватт.

Совет утверждает, что с началом деятельности БелАЭС во вторник, как литовская компания Litgrid, так латвийский и эстонский операторы применяют методику 2018 года, и не торгуют ни с Россией, ни с Белоруссией.

ГСРЭЛ информировал операторов Балтийских стран, Еврокомиссию и биржу электроэнергии Nord Pool о том, что новая трехсторонняя методика вступит в силу только после утверждения регуляторами всех трех стран.

Совет до 5 ноября консультируется по этой методике с участниками рынка. Когда н будет рассмотрен, пока не ясно.