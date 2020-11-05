"Краснодар" и "Зенит" упустили победы в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА

Встреча в Испании завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. На голы Магомед-Шапи Сулейманова (17') и Маркуса Берга (21') с пенальти "Севилья" после перерыва ответила точным ударом Ивана Ракитича (42') и дублем Юссефа Эн-Несири (69', 72'). На пятой добавленной к первому тайму минуте с поля был удален защитник испанского клуба Хесус Навас.

В параллельном матче группы английский "Челси" на своем поле переиграл французский "Ренн" (3:0). Англичане и испанцы набрали по 7 баллов в трех турах и возглавляют турнирную таблицу Группы E. У "Краснодара" и "Ренна" осталось по 1 баллу. В следующем туре краснодарцы 24 ноября примут на своем поле "Севилью".

"Зенит" в матче третьего тура в Санкт-Петербурге сыграл вничью с "Лацио" со счетом 1:1. У питерцев отличился Александр Ерохин (32'), у "Лацио" - бывший игрок московского "Локомотива" Филипе Кайседо (82').

"Зенит" набрал первое очко в текущем розыгрыше еврокубка и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы F. Лидирует в квартете с 6 баллами дортмундская "Боруссия", в параллельном матче со счетом 3:0 обыгравшая на выезде бельгийский "Брюгге" (4 балла). "Лацио" (5) идет на второй позиции.

"Зенит" не смог победить в четвертой подряд игре Лиги чемпионов, включая поражение от "Бенфики" в прошлом году, от "Брюгге" и "Боруссии" - в этом розыгрыше. Питерцы сохраняют математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, если выиграют три оставшихся матча.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 24 ноября сыграют с итальянцами в Риме.

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Goals galore as Başakşehir, Chelsea, Sevilla, Dortmund, Barcelona, Juventus & Leipzig register wins 🥳



Your highlight? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2020