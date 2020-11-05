С почти десятилетним опозданием, 31 октября открылся долгожданный аэропорт Берлин-Бранденбург. Это затянувшееся строительство пережило множество неприятных моментов, поэтому торжественное открытие было довольно тихим, пишет Русский TVNET.

В течение последних лет аэропорт Берлин-Бранденбург был самым ожидаемым объектом строительства, но за это время переживал самые разные неудачи. Открытие несколько раз откладывали, срок сдачи в итоге был перенесен на девять лет. При этом исправление бесчисленных ошибок удорожило объект стоимостью в 1,7 миллиардов долларов почти на пять миллиардов: в результате он обошелся в 7,3 миллиарда.

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Новый аэропорт должен был стать символом воссоединения Берлина, а кроме того, такому западноевропейскому центру, как Берлин не хватало современного аэропорта. Всего в Берлине их было три: построенный в 1946 году аэропорт Шенефельд, признанный одним из худших в мире, Тегель и закрывшийся в 2008 году аэропорт Темперхольф. Это означает, что в столице Германии до сих пор был только один более-менее современный аэропорт, который, впрочем, уже морально устарел.

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После падения Берлинской стены в 1989 году власти столицы Германии начали строить планы по поводу нового аэропорта. Первый проект появился еще в 1996 году, новому аэропорту было решено дать имя бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта. Была названа и предполагаемая дата открытия - 2011 год. Однако тут же начались первые сложности: планирование аэропорта координировали так долго, что оно началось на десять лет позже, в 2006 году.

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В 2012 году, когда названный в честь Вилли Брандта аэропорт теоретически уже должен был функционировать, но вместо этого стоял пустой каркас здания.

В общей сложности было отменено три открытия аэропорта, что привело к опасениям, что он не будет открыт никогда. 4

Масла в огонь подливали и финансовые потери, которые, понятное дело, покрывали жители Германии: в месяц на аэропорт тратилось 16 миллионов евро налогоплательщиков, пишет портал Engeneering.

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Одной из главных причин неприятностей с аэропортом был неудачный выбор архитектора. Главным архитектором аэропорта Бранденбург был назначен один из известнейших архитекторов и дизайнеров Германии Майнхард фон Геркан, который в свои 30 лет спроектировал берлинский аэропорт Тегель.

Несмотря на то, что аэропорт Тегель по стандартам того времени являлся удачным проектом, развитие современных технологий и изменившийся образ жизни ввели бесчисленные коррекции, которые было необходимо интегрировать в архитектуру. В свою очередь, Геркан был довольно консервативным в своих взглядах: он ненавидел торговые центры и супермаркеты, поэтому, проектируя новый аэропорт, не включил в проект столь важные коммерческие площади.

Для сравнения: современные аэропорты, например, в Сингапуре или Китае, больше похожи на многоэтажные супермаркеты и рестораны, а не на аэропорты. Примерно 50% доходов аэропорта обычно составляют доходы сувенирных лавок и магазинов беспошлинной торговли. Когда этот факт осознали власти Германии, строительство аэропорта уже началось, и это означало, что уже начатый проект срочно необходимо пересмотреть. Тогда с запланированных 200 000 квадратных метров аэропорт был расширен до 340 000 квадратных метров, в проект был включен и второй этаж.

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Следующий казус случился в 2012 году, когда должно было состояться открытие аэропорта, которое своим присутствием планировала почтить и канцлер Германии Ангела Меркель.

Перед этим событием пожарные службы аэропорта инсценировали пожарную тревогу, имитируя трагедию в аэропорту Дюссельдорфа в 1996 году, когда во время пожара в одном из терминалов погибли 17 пассажиров. Проверка показала, что в новом аэропорту не работает ни один сигнал тревоги.

Когда инженеры вскрыли полы аэропорта, их ждал следующий сюрприз: строители разместили высоковольтные линии рядом с обычными кабелями, что создает риск возгорания уже само по себе. Еще одной грубой ошибкой были вытяжки дыма, размещенные в полу, хотя обычно встраивают в потолки, так как дым все-таки поднимается наверх. В конце концов оказалось, что Альфредо ди Мауро, получивший должность главного инженера по пожарной безопасности, был всего лишь учеником. Эти грубые ошибки задержали открытие аэропорта еще на несколько лет.

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В итоге дата открытия была перенесена на 2014 год, потом - на 2016-й. Но и в том году аэропорт можно было использовать лишь на 57%, а остальные помещения, терминалы и другие конструкции не были в рабочей готовности. Только в 2020 году в аэропорту Бранденбург были закончены 1-й и 5-й терминалы. В год они могут принять 40 миллионов путешественников, однако весной будущего года планируется открыть и 2-й терминал. Как только закончится пандемия, аэропорт Бранденбург станет важнейший узлом авиатранспорта в Европе, пишет CNN. Он обеспечит межконтинентальные перелеты: например, из Берлина можно будет попасть в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Филадельфию или Сан-Франциско.