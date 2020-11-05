Чт, 5.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

ФОТО ⟩ Не хутор, а мечта! Внутри он еще лучше, чем снаружи

Хутор Тынисе.

ФОТО: city24.ee

В деревне Виливере Кохилаской волости продается хутор Тынисе. Построенный в 2000 году главный дом внутри напоминает рыцарский замок, считает Kodustill.

Фасад двухэтажного дома отделан декоративным кирпичом и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Интерьеры же достойны отдельного рассказа. Кажется, что дом внутри больше, чем снаружи. Честь и гордость дома площадью 547 квадратных метров - это, безусловно, двусветная гостиная на первом этаже, обставленная мебелью из массива дерева.

Хутор Тынисе.

ФОТО: city24.ee

Всего в доме семь комнат. На первом этаже - гостиная и другие помещения общего пользования. На втором - находятся спальни. Площадь земельного участка - 24 000 квадратных метров. 

Хутор Тынисе.

ФОТО: city24.ee

Помимо основного здания, на участке также есть гараж, крытая площадка для гриля и баня. Также имеется небольшой пруд, в который так приятно окунуться после посещения сауны.

Хутор Тынисе.

ФОТО: city24.ee

С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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