ФОТО ⟩ Не хутор, а мечта! Внутри он еще лучше, чем снаружи

Фасад двухэтажного дома отделан декоративным кирпичом и хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Интерьеры же достойны отдельного рассказа. Кажется, что дом внутри больше, чем снаружи. Честь и гордость дома площадью 547 квадратных метров - это, безусловно, двусветная гостиная на первом этаже, обставленная мебелью из массива дерева.

Хутор Тынисе. ФОТО: city24.ee

Всего в доме семь комнат. На первом этаже - гостиная и другие помещения общего пользования. На втором - находятся спальни. Площадь земельного участка - 24 000 квадратных метров.

Хутор Тынисе. ФОТО: city24.ee

Помимо основного здания, на участке также есть гараж, крытая площадка для гриля и баня. Также имеется небольшой пруд, в который так приятно окунуться после посещения сауны.

Хутор Тынисе. ФОТО: city24.ee