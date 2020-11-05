Тестирование профессиональных спортсменов на коронавирус обходится Эстонии в 200 000 евро в год

По словам канцлера Министерства культуры Тарви Ситса, в связи с широким распространением коронавируса во всем мире спортсмены, участвующие в международных титульных соревнованиях или тренировочных лагерях, должны проходить тестирование и предоставлять англоязычные справки, подтверждающие негативный результат тестов.

Всего в список профессиональных спортсменов, составленный Эстонским олимпийским комитетом, входят около 450 человек, но точное число нуждающихся в тестировании спортсменов меняется от месяца к месяцу, завися от соревнований и сборов. Однако чиновники подсчитали, что в среднем в год спортсмены сдают около 2500 тестов на коронавирус, что стоит примерно 200 000 евро.