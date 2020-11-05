Тестирование профессиональных спортсменов на коронавирус обходится Эстонии в 200 000 евро в год

Для тестирования на коронавирус около 450 профессиональных спортсменов Эстонии в год требуется примерно 200 000 евро, но средств на эти цели нет ни в бюджете Министерства культуры, ни Олимпийского комитета, а спортивные власти надеются на помощь Департамента здоровья, пишет Rus.ERR.
По словам канцлера Министерства культуры Тарви Ситса, в связи с широким распространением коронавируса во всем мире спортсмены, участвующие в международных титульных соревнованиях или тренировочных лагерях, должны проходить тестирование и предоставлять англоязычные справки, подтверждающие негативный результат тестов.
Всего в список профессиональных спортсменов, составленный Эстонским олимпийским комитетом, входят около 450 человек, но точное число нуждающихся в тестировании спортсменов меняется от месяца к месяцу, завися от соревнований и сборов. Однако чиновники подсчитали, что в среднем в год спортсмены сдают около 2500 тестов на коронавирус, что стоит примерно 200 000 евро.
По словам Ситса, на покрытие этих дополнительных расходов нет денег ни у Министерства культуры, ни у Эстонского олимпийского комитета, ни у Фонда спортивной медицины, поэтому Минкульт обратился к Департаменту здоровья с просьбой компенсировать указанные расходы из своего бюджета.