Коронавирус добрался до Эстонского футбольного союза

«Работник сдал анализы во вторник, о положительном результате мы узнали в среду. Мы выявили в офисе людей, которые находились в тесном контакте с носителем вируса, и оповестили их об этом. Большинство людей не были в близком контакте, но мы считаем разумным в дальнейшем работать из дома», - сказал гендиректор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель.