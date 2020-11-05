Коронавирус добрался до Эстонского футбольного союза

До 18 ноября офисные сотрудники Эстонского футбольного союза будет работать из дома, так как тест на коронавирус одного из них оказался положительным.
«Работник сдал анализы во вторник, о положительном результате мы узнали в среду. Мы выявили в офисе людей, которые находились в тесном контакте с носителем вируса, и оповестили их об этом. Большинство людей не были в близком контакте, но мы считаем разумным в дальнейшем работать из дома», - сказал гендиректор Эстонского футбольного союза Тыну Сирель.
Он добавил, что люди, контактировавшие с больным работником, должны соблюдать требования самоизоляции. По словам Сиреля, при появлении симптомов заболевания все работники должны связаться со своим семейным врачом. До возвращения в офис работники должны сдать анализы на коронавирус.