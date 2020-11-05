Александр Овечкин пообещал сыграть в России на закате своей карьеры

"Я думаю, что еще несколько лет точно поиграю, дай бог, чтобы у меня было все со здоровьем хорошо. Я закончил бы здесь, в России, в московском "Динамо". После определенного количества лет, которые я проведу в "Вашингтоне", - сказал Овечкин в эфире программы "Специальный гость" на RTVI .

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году, а в 2008-м продлил контракт со столичным клубом на 13 лет на общую сумму 124 млн долларов. Действующее соглашение истекает летом 2021 года. К этому времени ветерану будет 35 лет, и он вполне может рассчитывать на еще один солидный контракт в НХЛ.

В апреле нынешнего года московский клуб объявил о намерении побороться с "Вашингтоном" за подписание контракта с Овечкиным по истечении его действующего соглашения. Александр играл за "Динамо" в 2001-2005 годах, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. В составе бело-голубых он становился чемпионом Суперлиги и обладателем Кубка Гагарина .

Форвард отметил, что намерен продлить соглашение с "Вашингтоном", при этом вопрос денег при обсуждении нового контракта его не волнует.

"Это не вопрос денег, это вопрос принципа. Я играл всего за две команды - "Динамо" и "Вашингтон". Хочу закончить карьеру в "Вашингтоне" и сыграть последний матч за московское "Динамо", - подчеркнул спортсмен.

Александр трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и девять раз - лучшим снайпером лиги. Он является самым результативным среди действующих хоккеистов НХЛ.

Овечкин перевалил за отметку в 700 заброшенных шайб за карьеру и каждое добытое очко приближает его к заоблачному рекорду великого канадца Уэйна Гретцки (894). Разговоры о заочном противостоянии этих титанов хоккея являются одним из главных трендов в лиге.

Когда и где Александр Овечкин, один из самых известных мировых хоккеистов, завершит свою звездную карьеру?



Ответ на этот и многие другие вопросы — уже завтра в 19:00 в новом выпуске «Специального гостя» с Тиной Канделаки! pic.twitter.com/OsEv9EiZ84 — RTVI (@RTVi) November 4, 2020