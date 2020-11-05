Изменение системы оплаты больничных листов беспокоит работодателей

После долгих споров позавчера работодатели достигли договоренности с государством о новой временной схеме компенсации больничных листов, которые теперь будут оплачиваться со второго дня болезни, пишет Postimees.
Работодатели согласились с изменениями, в результате чего работодатели будут оплачивать больничный со второго до пятого дня болезни, вместо четвертого-восьмого дней, как было раньше. Такая схема вводится на два года.
Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что на соглашение пошли с тяжелым сердцем: «Мы понимаем, что такая схема нужна, государство хочет, чтобы больные люди обязательно оставались дома. Ни один здравомыслящий работодатель тоже не хочет, чтобы больной человек приходил на работу. Если болезнью является коронавирус, то на производстве это означает, что останавливается вся работа, поскольку и здоровых людей отправляют по домам».
Однако он выразил обеспокоенность возможными непрогнозируемыми последствиями: «Подсчеты Министерства социальных дел сделаны по ситуации в прошлом, без учета того, что количество больничных дней будет увеличиваться. Весной, когда люди сами принимали решение об открытии больничного, их количество выросло очень сильно. Хозяйское мышление подсказывает, что их количество увеличится и при вступлении новой схемы в силу».
Аас напомнил, что во время прежнего экономического кризиса 2009-2010 годов количество больничных дней увеличилось в два раза: «Трудно предусмотреть, как много будут злоупотреблять этой схемой. Поэтому было бы честно сначала все основательно продумать и обсудить».
По его словам, работодатели с осторожностью относятся к утверждениям Министерства социальных дел, что работодатели должны схему принять и советуют ознакомиться с подготовленным анализом влияния.
Может оказаться затратнее, чем подсчитали
«Нам ясны не все детали», - прокомментировал договоренность между работодателями и министерством директор отдела кадров охранного предприятия G4S Eesti, на котором работают 1920 работников, Индрек Сарьяс. Он считает, что изменение может спровоцировать то, что люди начнут слишком легкомысленно брать больничные или вообще злоупотреблять этим: «Тогда часть работодателей окажутся в сложной ситуации, при которой они не смогу заменить работников, а потому работа останется не сделанной».
Но новую схему G4S все же поддерживает: «Раньше многие работники выходили на работу больными, поскольку не хотели терять деньги. Особенно малозащищенные люди. Сейчас из-за коронавируса мы находится в ситуации, когда мы не хотим видеть в рабочей среде даже людей с легкими признаками болезни. Если работники будут ходить на работу больными, и не будут лечиться, то кроме себя самих они будут представлять опасность и для окружающих».
«Мы еще не уверены, принесет ли это экономию работодателям, поскольку работодатели должны оплачивать именно первые дни болезни, - сказал руководитель коммерческого учета торговой сети Selver, в которой работают 3263 работника, Кристиян Андерсон. – Сложно предсказать, какой станет средняя продолжительность больничного листа. Прежде был принцип, что при проявлении легких признаков болезни, чтобы не потерять в доходах, больничный не брали. Это, понятно, неправильно, поскольку здоровье – это самое ценное имущество».
По его словам, до сих пор работники Selver брали больничные листы в среднем чуть больше, чем на 10 дней: «По такой статистике/динамике расходы работодателя сокращались. Новый принцип явно увеличит количество краткосрочных больничных, а это означает, что общее количество компенсируемых работодателем дней не обязательно должно сократиться. Ясно изменится и общее отношение к взятию больничных».
Министерство: государство берет на себя нагрузку
«Мы уже с лета анализировали разные сценарии компенсации первых дней болезни, - объяснила руководитель политики равенства здоровья отдела развития систем здравоохранения Министерства социальных дел Кайя Казекамп. – Взвешивались и такие варианты, чтобы ввести более раннюю компенсацию в случае только вирусных заболеваний, как временные, так и долгосрочные решения». По подсчетам министерства, смещение компенсации дней болезни обойдет государству примерно в 15 миллионов евро: «Работодателям немного придется взять на себя – около миллиона евро в год». По ее словам, подсчеты произведены на основании данных Больничной кассы, за основание взяты средние показатели 2019 года: «Работодатели даже немного выигрывают, поскольку не учтены те работодатели, которые сами уже компенсируют работникам первые дни болезни».
Через руководителя отдела по связям с общественностью Эвелин Тринк, Больничная касса добавила, что точный размер дополнительных расходов зависит от того, сколько больничных листов выдадут врачи: «Количество компенсируемых Больничной кассой листов, конечно, увеличится, поскольку заражение растет, и мы должны учесть это в своем бюджете».
Поведение людей сложно предсказать
Кайя Казекамп отметила, что люди действительно могут начать брать больничные листы слишком легкомысленно: «Во время прежнего кризиса, в 2009 году, такое влияние было, но оно оказалось временным. Нет оснований считать, что люди будут массово злоупотреблять системой, поскольку самоответственность сохраняется в каждом дней, и компенсируется лишь часть зарплаты. Целью изменения и является то, чтобы люди не ходили на работу больными, чтобы сократить распространение вирусных заболеваний и расходы системы здравоохранения. Опыт других стран показывает, что если начать компенсировать дни болезни раньше, в итоге количество дней сокращается».
Она добавила, что Эстонию все же сложно сравнивать с другими странами, поскольку системы компенсации в разных странах разные: «Но во Франции похожая на эстонскую система, там тоже в качестве метода воспрепятствования коронавирусу дополнительно компенсируют первые дни болезни». Таким образом, Эстония исключением не является. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, во многих странах систему компенсации по болезни сделали более выгодной, чтобы помешать распространению вируса.
Как быстро Министерство социальных дел сможет оформить законопроект, по словам Кайи Казекамп, зависит от скорости принятия решения со стороны правительства. Работа по существу в большей степени уже проделана. Если все сложится, то поправка могла бы вступить в силу в начале нового года.