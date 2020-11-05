Изменение системы оплаты больничных листов беспокоит работодателей

Работодатели согласились с изменениями, в результате чего работодатели будут оплачивать больничный со второго до пятого дня болезни, вместо четвертого-восьмого дней, как было раньше. Такая схема вводится на два года.

Руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас отметил, что на соглашение пошли с тяжелым сердцем: «Мы понимаем, что такая схема нужна, государство хочет, чтобы больные люди обязательно оставались дома. Ни один здравомыслящий работодатель тоже не хочет, чтобы больной человек приходил на работу. Если болезнью является коронавирус, то на производстве это означает, что останавливается вся работа, поскольку и здоровых людей отправляют по домам».

Однако он выразил обеспокоенность возможными непрогнозируемыми последствиями: «Подсчеты Министерства социальных дел сделаны по ситуации в прошлом, без учета того, что количество больничных дней будет увеличиваться. Весной, когда люди сами принимали решение об открытии больничного, их количество выросло очень сильно. Хозяйское мышление подсказывает, что их количество увеличится и при вступлении новой схемы в силу».

Аас напомнил, что во время прежнего экономического кризиса 2009-2010 годов количество больничных дней увеличилось в два раза: «Трудно предусмотреть, как много будут злоупотреблять этой схемой. Поэтому было бы честно сначала все основательно продумать и обсудить».

По его словам, работодатели с осторожностью относятся к утверждениям Министерства социальных дел, что работодатели должны схему принять и советуют ознакомиться с подготовленным анализом влияния.

Может оказаться затратнее, чем подсчитали

«Нам ясны не все детали», - прокомментировал договоренность между работодателями и министерством директор отдела кадров охранного предприятия G4S Eesti, на котором работают 1920 работников, Индрек Сарьяс. Он считает, что изменение может спровоцировать то, что люди начнут слишком легкомысленно брать больничные или вообще злоупотреблять этим: «Тогда часть работодателей окажутся в сложной ситуации, при которой они не смогу заменить работников, а потому работа останется не сделанной».

Но новую схему G4S все же поддерживает: «Раньше многие работники выходили на работу больными, поскольку не хотели терять деньги. Особенно малозащищенные люди. Сейчас из-за коронавируса мы находится в ситуации, когда мы не хотим видеть в рабочей среде даже людей с легкими признаками болезни. Если работники будут ходить на работу больными, и не будут лечиться, то кроме себя самих они будут представлять опасность и для окружающих».

«Мы еще не уверены, принесет ли это экономию работодателям, поскольку работодатели должны оплачивать именно первые дни болезни, - сказал руководитель коммерческого учета торговой сети Selver, в которой работают 3263 работника, Кристиян Андерсон. – Сложно предсказать, какой станет средняя продолжительность больничного листа. Прежде был принцип, что при проявлении легких признаков болезни, чтобы не потерять в доходах, больничный не брали. Это, понятно, неправильно, поскольку здоровье – это самое ценное имущество».