Убытки Tallink в третьем квартале составили 24 млн евро

Неаудированная выручка в третьем квартале снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 50 процентов до 143,7 млн; за тот же период прошлого года выручка составляла 287,8 млн евро, сообщает Tallink.

По данным компании, EBITDA за третий квартал осталась положительной благодаря деятельности по запуску и развитию нескольких новых направлений бизнеса и судоходных линий на общую сумму 5,7 млн евро; в прошлом году EBITDA за тот же период составляла 83,2 млн евро.

По оценке концерна, неаудированные финансовые результаты за первые девять месяцев и третий квартал 2020 года подтверждают, что в целом концерн прибыли в текущем финансовом году не получит.

По сравнению с тем же периодом 2019 года в третьем квартале выручка концерна снизилась на 58,6 процента по продажам билетов, на 50,6 процента по продажам на борту, на 21,5 процента по грузовым перевозкам и на73,2 процента по выручке от продаж гостиничных номеров. По сравнению со вторым кварталом этого года различные внешние субсидии концерну в третьем квартале были значительно ниже.

По сообщению Tallink, деятельность группы в течение квартала была направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости предприятия. К ним относятся инициатива реорганизации компании; отзыв первого транша кредита Kredex на оборотный капитал в размере 100 млн евро, вывод транша в размере 40 млн евро; внесение вклада в новый шаттл MyStar. Инвестиции концерна в третьем квартале составили 53,8 млн евро.

Общий неаудированный убыток концерна за первые девять месяцев этого года составил 81,5 млн евро, в то время как общая прибыль за первые девять месяцев прошлого года составляла 44,2 млн евро. Неаудированная прибыль за первые девять месяцев снизилась на 49,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года до 363,6 млн евро.

Неаудированная EBITDA за первые девять месяцев 2020 года значительно снизилась по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила 6,9 млн евро; EBITDA за первые девять месяцев 2019 года составляла 137,7 млн евро.