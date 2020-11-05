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В России второй день подряд суточный прирост новых заболевших коронавирусом превышает 19 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 19 404 новых случая. Общее число заболевших за все время достигло отметки в 1 712 858 человек.

В Москве за последние сутки зафиксировали 5 255 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 093, в Подмосковье - 588.

По всей России за последние сутки умерло 292 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших с начала пандемии составляет 29 509 человек.

В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников

Дистанционное обучение для московских школьников 6-11 классов продлили еще на две недели, до 22 ноября. Об этом говорится на сайте мэрии.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что на этой неделе ситуация с коронавирусом в Москве стала обостряться.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций», - сказал он.

В начале октября из-за коронавируса для московских школьников объявили двухнедельные каникулы. Обычно осенние каникулы длятся неделю. После каникул, с 19 октября, старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Оно должно было продолжаться две недели, но позже Собянин продлил его до 8 ноября.

Исследование: режим самоизоляции максимально соблюдают 20% россиян

Каждый пятый россиянин на фоне осеннего роста заболеваемости коронавирусом старается максимально соблюдать режим самоизоляции, показало исследование платежного сервиса Qiwi и портала «Рамблер». Его результаты приводит РИА Новости.

Исследование проводилось в октябре, в нем приняли участие более 5 700 жителей России.

Как показали результаты, на фоне новой волны коронавируса 46% россиян стали строже соблюдать меры предосторожности: 25% выезжают из дома только по делам (в больницу, на работу, в магазин), а 21% стараются максимально придерживаться режима самоизоляции.