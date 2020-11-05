Курц: Европа должна создать альянс для борьбы с терроризмом

"Мы никогда не сможем понять, почему есть люди, которые так ненавидят нашу свободу и нашу демократию, должен появиться широкий европейский альянс с тем, чтобы с терроризмом можно было бы бороться сообща", - заявил ал Курц в четверг на заседании Национального совета Австрии.

Терроризм он назвал "тикающей бомбой с часовым механизмом".

В понедельник вечером мужчина открыл стрельбу в Вене неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель, его застрелили полицейские. Австрийские правоохранители расценивают произошедшее как теракт, в ходе стрельбы погибли четыре человека.

Убитый террорист оказался 20-летним мужчиной с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии, он был вооружен автоматом Калашникова и мачете. Мужчину ранее приговорили к заключению за попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство", но он был выпущен раньше срока, поскольку сумел убедить юстицию, что "исправился".