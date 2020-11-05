Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие

- Cейчас в Эстонии членство в профсоюзе приравнивается к подписанному заявлению об уходе по собственному желанию?

- Есть места, где это действительно так. Мы считаем, что работодатели боятся, воспринимают это как личное выражение недоверия. Они не понимают, что работники тоже могут спокойно говорить о своих договорах. Так и создается миф о том, будто принадлежность к профсоюзам для них плохо кончится. Но следует сказать, что более половины предпринимателей понимают, что объединение в профсоюзы является основным правом человека.

- Почему тогда продавцы не консолидируются?

- Профсоюз продавцов существует, но там участников больше тысячи, и нужно время, чтобы охватить 50 000 человек. Спрашивают, сколько еще людей нужно, чтобы договориться о заработной плате, и, когда слышат, что 20 000 человек, просто машут рукой. Так они могут сэкономить на членских взносах и предотвратить агрессивное поведение работодателя по отношению к ним. Однако, кстати, если работодатель препятствует созданию профсоюзов, его могут привлечь к уголовной ответственности.

- В Эстонии хоть один работодатель был осужден судом за это?

- Такой практики, чтобы люди обращались в суд, я не знаю. Я не могу сказать, почему, хотя бывали ситуации, когда следовало обращаться в суд. Это право человека. Право на объединение нуждается в дополнительной защите, нельзя просто сказать, что все в порядке. Когда одно из основных прав человека нарушается, он, К сожалению, в итоге машет рукой и на другие нарушения.

- Как выглядит ситуация с правами в Эстонии по сравнению с другими странами?

- Проблема Восточной Европы в том, что профсоюзам здесь тяжело. Было сложно адаптироваться к новой ситуации. У нас, например, действуют запреты на совершенно другом уровне. В Брюсселе полиция может объявить забастовку из-за пенсий. У нас полиции даже запрещено заключать коллективные договоры, не говоря уже о забастовках. Кроме того, госсуд считает, что пенсии - это политический вопрос. Людям в Эстонии нельзя бастовать для защиты своих основных прав, не говоря уже о вопросах демократии.

- Работодатели говорят, что профсоюзы, а за счет них - наделение работников рычагами воздействия, наносят ущерб конкурентоспособности...

- Давайте посмотрим, как это произошло в странах Северной Европы, когда были созданы профсоюзы, состоялись забастовки, произошло значительное повышение заработной платы и было замечено, что это не привело к увеличению покупательной способности, был создан более научный подход. В Эстонии невозможно так сделать: когда зарплаты растут, цены тоже растут, у людей не остается состояние не руках.

- В период коронавируса было много разговоров о поддержке предпринимателей. Если не брать в расчет субсидию Кассы по безработице, которая, условно говоря, тоже была поддержкой предпринимателей, что было сделано во благо работников?