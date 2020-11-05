Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что в Эстонии как государство, так и часть работодателей явно нарушают основные права людей. По его словам, 80% работодателей допускают мелкие нарушения: некоторые сознательно, некоторые - по незнанию, пишет Postimees.
- Cейчас в Эстонии членство в профсоюзе приравнивается к подписанному заявлению об уходе по собственному желанию?
- Есть места, где это действительно так. Мы считаем, что работодатели боятся, воспринимают это как личное выражение недоверия. Они не понимают, что работники тоже могут спокойно говорить о своих договорах. Так и создается миф о том, будто принадлежность к профсоюзам для них плохо кончится. Но следует сказать, что более половины предпринимателей понимают, что объединение в профсоюзы является основным правом человека.
- Почему тогда продавцы не консолидируются?
- Профсоюз продавцов существует, но там участников больше тысячи, и нужно время, чтобы охватить 50 000 человек. Спрашивают, сколько еще людей нужно, чтобы договориться о заработной плате, и, когда слышат, что 20 000 человек, просто машут рукой. Так они могут сэкономить на членских взносах и предотвратить агрессивное поведение работодателя по отношению к ним. Однако, кстати, если работодатель препятствует созданию профсоюзов, его могут привлечь к уголовной ответственности.
- В Эстонии хоть один работодатель был осужден судом за это?
- Такой практики, чтобы люди обращались в суд, я не знаю. Я не могу сказать, почему, хотя бывали ситуации, когда следовало обращаться в суд. Это право человека. Право на объединение нуждается в дополнительной защите, нельзя просто сказать, что все в порядке. Когда одно из основных прав человека нарушается, он, К сожалению, в итоге машет рукой и на другие нарушения.
- Как выглядит ситуация с правами в Эстонии по сравнению с другими странами?
- Проблема Восточной Европы в том, что профсоюзам здесь тяжело. Было сложно адаптироваться к новой ситуации. У нас, например, действуют запреты на совершенно другом уровне. В Брюсселе полиция может объявить забастовку из-за пенсий. У нас полиции даже запрещено заключать коллективные договоры, не говоря уже о забастовках. Кроме того, госсуд считает, что пенсии - это политический вопрос. Людям в Эстонии нельзя бастовать для защиты своих основных прав, не говоря уже о вопросах демократии.
- Работодатели говорят, что профсоюзы, а за счет них - наделение работников рычагами воздействия, наносят ущерб конкурентоспособности...
- Давайте посмотрим, как это произошло в странах Северной Европы, когда были созданы профсоюзы, состоялись забастовки, произошло значительное повышение заработной платы и было замечено, что это не привело к увеличению покупательной способности, был создан более научный подход. В Эстонии невозможно так сделать: когда зарплаты растут, цены тоже растут, у людей не остается состояние не руках.
- В период коронавируса было много разговоров о поддержке предпринимателей. Если не брать в расчет субсидию Кассы по безработице, которая, условно говоря, тоже была поддержкой предпринимателей, что было сделано во благо работников?
- Мы очень тесно сотрудничаем с правительством. Например, страховая компенсация по безработице выросла с 50% до 60%. Если страхового периода недостаточно для получения этого процента, пособие по безработице также увеличится. Сейчас на подходе больничный с первых дней. Не все правительства были столь же открыты для этих тем.
- В Эстонии в связи с зарплатами часто говорят о низком уровне доходов, о разнице в заработной плате - как, по вашему мнению, у нас обстоят дела?
- С уровнем доходов какое-то время все было очень хорошо, пять лет подряд минимальная заработная плата повышалась на десять процентов. В какие-то моменты, однако, наблюдается небольшой рост, и низкий уровень доходов сразу же ощущается Более быстрый рост минимальной заработной платы является необходимой мерой в понимании Эстонии.
- Почему тогда не сделать так, чтобы условия и заработная плата согласовывались между работодателем и работником?
- Практика показывает, что это приводит к чрезмерному разрыву в оплате труда. Мужчинам платят больше, чем женщинам, эстоноязычным рабочим больше, чем русскоязычным, и с 40 лет заработная плата начинает падать, хотя выполняется одинаковая работа.
- Что вы думаете о положениях трудовых договоров, которые, например, не позволяют раскрывать информацию о заработной плате?
- Это форма правового насилия для запугивания людей. Это юридически ничтожно и, конечно, может быть проигнорировано, но только меньшинство людей осведомлено об этом. Любые юридически ничтожные условия контракта можно игнорировать.
- Сколько, по вашей оценке, в Эстонии случаев, когда трудовой договор кажется корректным, но в реальной жизни оказывается, что для получения записанной в нем заработной платы необходимо выполнять, например, 16-часовые смены вместо 12-часовых? Или когда даются трудовые нормы, которые невозможно выполнить физически? Или договор заключен, но затем работодатель начинает оказывать давление на сотрудника, чтобы он работал бесплатно в выходные дни?
- Я не знаю. Мелкие недочеты бывают у 80 процентов компаний, будь то по незнанию или намеренно. В Эстонии довольно много людей, которые с этим не готовы мириться. На помощь приходит профсоюз и призывает работодателя к порядку. Это работает в больших секторах. Но мы действительно до неприятного часто слышим о таких случаях.
- Как происходит призыв к порядку?
- Связываются с работодателем и говорят, что не так. Разговор необходим, чтобы понять, почему работодатель так поступает. Он ведь не рождается злым, обычно за этим стоит какая-то причина - но эти причины обычно нас не убеждают. Говорят, что конкурентная обстановка напряженная, что все остальные так поступают…
На сегодня мы улучшили положение в гостиничной отрасли, где обычным явлением было то, что трудовые договоры меняются каждый месяц, чтобы людям не приходилось оплачивать сверхурочные. Но мы должны принять меры по всему сектору, чтобы хорошие работодатели не закрывались из-за того, что плохие используют схемы. В остальном это зависит от того, сильны мы в конкретном секторе или нет. Если да, то, как правило, предприниматели на это соглашаются, и мы можем урегулировать ситуацию путем переговоров. Если нет - основная масса наших юристов уходит на дела, которые нужно рассматривать индивидуально в суде.
- Как насчет схемы, согласно которой предприниматель нанимает человека через Кассу по безработице только для того, чтобы иметь право на субсидию по заработной плате, а затем увольняет его и берет нового?
- Важно уведомлять о таких работодателях Кассу по безработице или профсоюзы, чтобы можно было составить список таких работодателей. Они получают несправедливое конкурентное преимущество за счет налоговых денег людей, и мы должны призывать их к порядку.
- В каких сферах самые большие проблемы?
- Строительство. Строители приходили на встречу с нами и спрашивали, говорим ли мы об эстонском законодательстве или о том, что на самом деле происходит. Они давно уже не связывают себя с эстонским законодательством. Как долго государство будет мириться с тем, что существуют области, где не применяются государственные законы? Это место, где необходимо сотрудничество, потому что, если закон не применяется в одной области, такое поведение перетечет и в другие области. Государство не может быть заинтересовано в таком вакууме, потому что и налоговых денег оно не получит.
- Какие еще изменения вы планируете предложить правительству?
- Еще не обсуждалось то, что если кризис затянется, безработных следует поддерживать дольше, чтобы они не исчезли. В результате предыдущего кризиса уехало 100 000 человек, кто в Финляндию, кто в Швецию - они просто исчезли с рынка труда. Их дешевле сохранить, чем потом возвращать.
- Работодатели призывают к более гибкому трудовому законодательству. Как вы относитесь к гибкости?
- В настоящее время, например, ведутся переговоры с Союзом торговцев, который хочет изменить новое соглашение так, чтобы человек в один месяц мог работать 160 часов в месяц, а в другой - 130, к примеру. Вопрос в том, что предложения, которые оказываются на столе, хороши только для работодателя. Но когда дело доходит до пожеланий людей в части гибкости - например, проводить несколько дней здоровья в год - работодатели почему-то очень раздражаются. Если, например, IT-компании говорят нам, что они вещают за себя и за своих сотрудников, мы это не пропустим.
Центральный союз профсоюзов Эстонии
Основан в 1990 году. В Центральном союзе сейчас 17 отраслевых союзов. Профсоюз представляет работников в правительстве, а также помогает в спорах с работодателями. Они также вместе с работодателями устанавливают размер минимальной годовой заработной платы.
Пеэп Петерсон возглавляет организацию с 2013 года.