Фото ⟩ В окнах исторического здания в самом центре Таллинна зажглось 150 звезд

«Для того, чтобы вдохновить жителей Эстонии украсить свои дома к новогодним праздникам, мы совместно с жителями одного из домов в центре Таллинна украсили их окна звездами. Традиция украшать дома к новогодним праздникам очень популярна в скандинавских странах, и мы хотим, чтобы жители Эстонии сделали это темное время года светлее и уютнее», – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне. Он рассказал, что аналогичный проект проходит во всех прибалтийских столицах: в Таллинне, в Риге и в Вильнюсе звезды будут украшать дома вплоть до конца этого года.

Уютные и теплые новогодние праздники

Основным украшением проекта стал очень популярный новогодний товар IKEA – абажур STRÅLA в форме звезды. Он светится при помощи LED лампочек, которые потребляют на 85% меньше электричества и горят в 10 раз дольше по сравнению с обычными лампочками. Все украшения в рамках этого проекта были выданы бесплатно, и жители квартир этого дома смогут использовать эти новогодние украшения и в следующие годы.

Звезда STRALA в интерьере. ФОТО: Андрес Раудъялг.

«В этом году мы больше времени проводим дома, и новогодние праздники тоже отметим дома. Благодаря сотрудничеству с жителями Таллинна мы смогли показать, как можно создать атмосферу праздника и тепла у себя в окнах», – говорит Михайлов.

Звезда STRALA в интерьере. ФОТО: Андрес Раудъялг.

Среди всех претендентов, заявивших о своем участии в проекте, был выбран дом по адресу Тартуское шоссе, 24. «Мы получили много заявок от жителей Таллинна, но выбрали этот дом из-за его архитектурной важности и местоположения, ведь он находится на пересечении центральных дорог Таллинна, и многие наши жители смогут насладиться красивым светом из окон этого дома», – объясняет Михайлов.

Здание архитектурной важности

Этот жилой комплекс был создан для работников завода «Двигатель» в 1957 году по проекту архитектора Александра Власова. Доминантой целого квартала из четырехэтажных домов является угловое шестиэтажное здание с башенкой. Это яркий пример послевоенного классицизма, и в настоящее время здание находится в списке исторического наследия.

Украшенные звездами окна дома на Тартуском шоссе, 24 ФОТО: Андрес Раудъялг.

Жительница этого дома Анастасия рассказала, что для нее участие в проекте стало приятным сюрпризом. «Новогодние праздники – это всегда приятный период для нашей семьи. Мы всегда украшаем наш дом – трехметровая новогодняя елка и гирлянды всегда в нашем доме в это время. Мне нравится, как легко с помощью огоньков можно создать уютное ощущение и внутри дома, и снаружи. Зимние праздники – время чудес, и эти украшения принесут радость, уют и тепло в это темное время года не только жителям дома, но и всем, кто проходит мимо», – говорит Анастасия.