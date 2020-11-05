Чт, 5.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Памятник погибшим на пароме «Эстония» изрисовал 19-летний юноша: он задержан

Памятник погибшим на пароме «Эстония» изрисовал 19-летний юноша: он задержан

Памятник погибшим на пароме «Эстония» исписан граффити.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

27 октября многие жители столицы заметили, что памятник погибшим на пароме «Эстония» исписан граффити. Сегодня полиция сообщила, что задержала подозреваемого.

Руководитель отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отдела полиции Елена Мирошниченко подтвердила Postimees, что задержан мужчина, которого подозревают в том, что он изрисовал нижнюю часть памятника «Прерванная линия» белой краской. 

«С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что 25 октября вечером юноша изрисовал нижнюю часть монумента белой краской», - описала Мирошниченко.

Вчера 19-летний вандал был допрошен, он признал свою вину и выразил сожаление в связи с содеянным. «Также он признался, что испачкал краской и другие места в Таллинне», - добавила Мирошниченко. 

По ее словам, за такое деяние может последовать наказание в виде штрафа или тюремного заключения.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back