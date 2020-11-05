Памятник погибшим на пароме «Эстония» изрисовал 19-летний юноша: он задержан

Руководитель отдела профилактики и расследования преступлений Кесклиннаского отдела полиции Елена Мирошниченко подтвердила Postimees, что задержан мужчина, которого подозревают в том, что он изрисовал нижнюю часть памятника «Прерванная линия» белой краской.

«С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что 25 октября вечером юноша изрисовал нижнюю часть монумента белой краской», - описала Мирошниченко.

Вчера 19-летний вандал был допрошен, он признал свою вину и выразил сожаление в связи с содеянным. «Также он признался, что испачкал краской и другие места в Таллинне», - добавила Мирошниченко.

По ее словам, за такое деяние может последовать наказание в виде штрафа или тюремного заключения.