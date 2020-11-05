«На вас наложена порча»: пожилая женщина отдала напугавшим ее мошенницам деньги и золотые кольца

Как уточнили в полиции, в волости Вяйке-Маарья 13 октября к 82-летней женщине домой пришли две говорившие по-эстонски женщины, которые начали убеждать пенсионерку, что на той наложена порча, а для ее снятия женщина должна им заплатить. Таким образом они выманили у нее деньги и два золотых кольца. Общий ущерб составил примерно 540 евро.

Похожие случаи, когда неизвестные говорящие по-русски женщины предлагали исцеление или благословение денег пожилым женщинам, проникали под этим предлогом в дом и выманивали крупные суммы денег, имели место в прошлом и позапрошлом году в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве. Тогда одна мошенница подходила к пенсионеркам у аптек или магазинов, заводила разговор о здоровье, после чего к разговору присоединялась другая женщина и советовала воспользоваться услугами "целительницы", так как ей это якобы помогло. Женщины просили показать наличные деньги, чтобы их "благословить", после ухода мошенниц жертвы обнаруживали либо пропажу денег, либо то, что деньги были заменены на бумагу.

"Мошенники пытаются выманить деньги под разными предлогами. Просим рассказать своим пожилым о таких мошенничествах, а также сообщить в полиции, если кто-то сталкивался с похожими случаями или был свидетелем таких ситуаций в последние дни", – говорит следователь Раквереского отделения полиции Лийви Рууто.

Людей, имеющих какую-либо информацию о подобных случаях, просят связаться с полицией по номеру 112 или э-почте liivi.ruuto@politsei.ee.