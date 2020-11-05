ГАЛЕРЕЯ ⟩ Железнодорожники отметили 150-летие Эстонской железной дороги и Балтийского вокзала уникальным парадом дрезин

Это событие напоминает о том, что создание железнодорожного сообщения заложило прочный фундамент для будущей экономической, образовательной и культурной жизни Эстонии. По словам председателя правления Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, железная дорога по-прежнему остается важным фактором, влияющим на развитие жизни и бизнеса, создающим хорошие возможности для торговли, способствующим развитию городов и экологичного транспорта.

«Железнодорожный сектор в Эстонии активно развивается, и мы очень благодарны за это. В ближайшие годы мы реализуем крупнейший инвестиционный план в истории эстонской железной дороги, в результате чего наша железная дорога станет одной из самых современных инфраструктур региона», - сказал Лайдвеэ.

Парад завершился на Балтийском вокзале – ему исполнилось 150 лет. Он был построен в 1870 году как главный вокзал Балтийской железной дороги, и сегодня через него ежемесячно проходит до миллиона человек.

«За последние 150 лет железные дороги и поезда прошли невероятный путь развития. И они никуда не исчезнут – я уверен, что, отмечая 200-летие Эстонских железных дорог, мы уже будем ездить на водородных поездах», - сказал член совета Go Group Тийт Пруули.

Помимо участия в параде дрезин железнодорожники совместно открыли на Балтийском вокзале информационный стенд, рассказывающий об истории железных дорог Эстонии, а также посвященное самому Балтийскому вокзалу историческое панно. Созданную к юбилею интерактивную хронологию Eesti Raudtee с пояснительными текстами и фотографиями можно увидеть ЗДЕСЬ.