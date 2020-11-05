Чт, 5.11.2020
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Пострадавшему от коронавируса аграрному сектору дадут 12 млн евро

Ферма.

ФОТО: Elmo Riig

Правительство поддержало предложение выделить эстонским аграриям 12 миллионов евро на компенсацию ущерба от коронавируса, пишет Rus.ERR.

Деньги будут выделены из правительственного резерва, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельской жизни.

По оценке ведомства, основными затронутыми кризисом секторами стали молочное животноводство, животноводство и свиноводство, овцеводство, козоводство и садоводство.

Точное отраслевое распределение средств поддержки станет ясным позднее.

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