Пострадавшему от коронавируса аграрному сектору дадут 12 млн евро

Правительство поддержало предложение выделить эстонским аграриям 12 миллионов евро на компенсацию ущерба от коронавируса, пишет Rus.ERR.
Деньги будут выделены из правительственного резерва, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельской жизни.
По оценке ведомства, основными затронутыми кризисом секторами стали молочное животноводство, животноводство и свиноводство, овцеводство, козоводство и садоводство.
Точное отраслевое распределение средств поддержки станет ясным позднее.
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