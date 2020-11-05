Чт, 5.11.2020
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Айн Кендра

В Таллиннской тюрьме заболел еще один работник

Таллиннская тюрьма.

ФОТО: Erik Tikan

По состоянию на четверг добавился один положительный тест на коронавирус у сотрудника Таллиннской тюрьмы, сообщил BNS.

Результаты проведенного в среду тестирования сотрудников Таллиннской тюрьмы и находившихся на территории тюрьмы людей еще не известны. Коронавируса у заключенных пока не обнаружено. Таким образом, в Таллиннской тюрьме пока есть данные об пяти сотрудниках, инфицированных коронавирусом.

Результаты проведенного в среду тестирования заключенных и должностных лиц Вируской тюрьмы, тоже еще не получены. В настоящее время в Вируской тюрьме находятся 103 заключенных с коронаположительным статусом и четыре инфицированных должностных лица.

Двое заключенных Вируской тюрьмы с положительным ответом теста на коронавирус госпитализированы. Более половины зараженных заключенных не предъявляют никаких жалоб, у остальных заключенных, тест которых оказался положительным, есть симптомы простуды или расстройство вкуса и вкуса.

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