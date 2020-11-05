Еще один медвежонок погиб под колесами: всему виной на редкость теплая осень

О мертвом животном охотнику сообщил случайный прохожий. По словам представителя раквереского охотничьего клуба Алара Рандоя, о мертвом животном сообщили около 22.30. «Водителя, который сбил животное, застать не удалось, но, судя по всему, машина должна была получить приличные повреждения», - сказал Рандоя.

По словам охотника, убитый медведь весил около 60 кг, что указывает на то, что это была особь не старше полутора лет. «Этот медведь мог быть настолько молод, что, возможно, передвигался вместе с матерью».

Рандоя сказал, что попавших под машину животных нельзя использовать в пищу, потому что места обработки животных не принимают их в таком виде.

За день до гибели медвежонка местным охотникам возле Ааспере пришлось заниматься погибшей под колесами автомобиля волчицей. «Следы на месте указывают на то, что в этом районе много волков, и они, вероятно, в то время охотились на лосей.

Алар Рандоя добавил, что статистика сбитых медведей и волков является непривычно. «Это показывает, что численность диких животных все еще довольно велика».

Исполнительный директор Раквереского охотничьего клуба Яан Виллак отмечает, что медведи в это время уже должны находиться в спячке. "В плохой год Иванов день бывает не таким теплым, как начало этого ноября", - отмечает он.

По словам Виллака, из-за такой теплой погоды ритм жизни медведей серьезно сбивается. «Обычно в начале ноября устанавливается температура ниже нуля, если вообще снег не лежит на земле, но сейчас у нас до десяти градусов, медведи ничего не могут с этим поделать».

В начале октября в Ида-Вирумаа под колесами машин погибли, два медвежонка, передвигавшиеся вместе с мамой, а неделю назад в Тартумаа от столкновения с машиной погиб медведь постарше. В Ляэне-Вирумаа четыре года назад медведь попал под поезд.