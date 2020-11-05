В среду центр Вены постепенно начал возвращаться к нормальной жизни. Мэр города Михаэль Людвиг почтил память жертв минутой молчания. В Австрии продолжается трехдневный траур по погибшим.

Между тем швейцарская полиция арестовала двух человек в дополнение к 14 уже задержанным в Австрии, которые, как предполагается, были связаны с преступником.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила, что эти двое были коллегами убийцы. "Все трое также встречались лично", - сказала она изданию St Galler Tagblatt.

Герберт Кикль, член крайне правой Партии свободы, бывший министром внутренних дел в составе коалиционного правительства до 2019 года, подверг резкой критике деятельность австрийского разведывательного агентства BVT.

Нынешний министр внутренних дел в ответ заявил, что агентство BVT серьезно пострадало за время, которое Кикль находился в должности.

Курц призывает Европу к действиям

Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на нападение в Вене, призвав Европейский Союз "уделять гораздо больше внимания проблеме политического ислама в будущем". Он также сказал, что разговаривал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и другими европейскими лидерами с целью более тесной координации усилий по борьбе с терроризмом.

В интервью немецкому изданию Die Welt Курц заявил: "Я надеюсь, что мы положим конец этой неправильно понимаемой терпимости, и что все страны Европы наконец осознают, насколько опасна идеология политического ислама для нашей свободы и европейского образа жизни".

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал к принятию закона о патриотизме ЕС, аналогичному принятому в США после терактов 11 сентября, который расширил полномочия спецслужб.

"Европа и сама Италия не могут просто продолжать ограничиваться громкими словами", - сказал он, имея в виду нападения в Вене и Ницце на прошлой неделе. Напавший на жителей Ниццы человек прибыл в страну из Туниса через Италию.

Председатель парламента ЕС Антонио Таяни снова призвал к созданию "европейского ФБР" для координации работы полиции и спецслужб, расследующих деятельность боевиков ИГ.

Что известно о нападавшем

Министр внутренних дел Австрии сообщил, что "исламистский террорист" по имени Куйтим Фейзулай в апреле 2019 года был заключен в тюрьму на 22 месяца за попытку отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к джихадистам ИГ, и был освобожден всего через восемь месяцев.

По словам Нехаммера, в соответствии с австрийской практикой более мягкого отношения к молодым заключенным, он был освобожден досрочно после того, как убедил власти, что больше не придерживается экстремистских исламистских взглядов.

У него были австрийское и македонское гражданство. Родственники Фейзулая в Северной Македонии рассказали агентству Рейтер, что его задержали в Турции два года назад и отправили обратно в Австрию.