Модные тенденции в мире светильников: от матового металла до цветного стекла

Дизайнер интерьера в K-Rauta Александра Чуфарина рассказывает о девяти трендах в мире осветительных приборов, но напоминает, что и стильное решение должно быть продумано так, чтобы каждая лампа в помещении выполняла свою роль.

Геометрические формы

В дизайне светильников уже некоторое время преобладают округлые формы, но все более популярными становятся кубы, параллелепипеды, цилиндры, конусы и прочие геометрические фигуры. В помещении можно применить один броский основной светильник и несколько дополнительных для создания настроения или выполнения конкретных функций.

Калейдоскоп материалов

Современные светильники бывают не только из стекла или металла – в них скомбинированы различные материалы. При этом в моде и дерево, и стекло, и метал, и текстиль, и интересные переплетения шнуров, которые могут сочетаться в одном абажуре в самых разнообразных комбинациях.

Черный матовый металл

Металл всегда применялся в светильниках, но сейчас фурор производят не сияющие и золотые абажуры, а матовые и, как правило, черные лампы – они, конечно, не настолько колоритны, но тоже бросаются в глаза. Металл в них может комбинироваться со стеклом, деревом или текстилем.

Цветное стекло

Стекло позволяет свету рассеиваться по помещению, а цвета создают световые эффекты. Однако цветное стекло не должно создавать гнетущее впечатление; оно должно быть прозрачным и тонким. В одной лампе могут сочетаться несколько элементов разных геометрических форм и разных цветов – сейчас в моде сочетание разнообразных решений.

Веяния кантри и винтажа

В моде на одежду чувствуется влияние восьмидесятых, и отголоски этого десятилетия уже проникли в сегодняшние интерьеры. Впрочем, деталей этой эпохи не должно быть слишком много, и они обязательно должны вписываться в остальной интерьер. Но, благодаря возрождению кантри и винтажа, можно увидеть и классические светильники в форме свечей на металлических подсвечниках, и плетеные либо текстильные абажуры.

Подвесные точечные светильники

Все привыкли к тому, что основная лампа в помещении подвешена к потолку, но на длинном шнуре может висеть и точечный светильник для чтения над диваном, и ночник в спальне. То есть, подвесными светильниками можно смело заменить торшер, бра или настольную лампу, не беспокоясь о том, что в комнате таких может быть несколько.

Передвижные шинные светильники

Система шинных светильников может потребовать немалых вложений, но результат будет и практичным, и красивым. Такое решение особенно эффектно в большом помещении. Сначала на потолке устанавливается специальная система шин, на которой можно закрепить источники света различных типов, точечные и подвесные светильники. Лампы можно передвигать по шине в разные места и при необходимости снимать или добавлять.

Скульптурные светильники

Если в детских комнатах объемные облака, звезды и сердечки были популярны уже давно, то теперь скульптурные светильники входят в моду и в других помещениях. Особенно в тренде простые, но в это же время броские скульптуры в скандинавском стиле, например, испускающие свет стеклянные лампы в форме головы лося или косули.

Тепло и практичность

Каждый стильный светильник должен выполнять свою роль в помещении. Он может привлекать внимание, обеспечивать общее освещение, создавать желаемые эмоции или необходимый для работы направленный свет, но не нужно покупать светильник, чтобы он просто стоял в углу или свисал с потолка. Модный светильник может быть спрятан в мебели или за стеновой панелью, быть беспроводным, мобильным или с регулируемым потоком света. Помимо практичности для жилого помещения важны теплота и мощность света, а также безопасность лампы. Независимо от того, ультрамодный ваш светильник или традиционный, каждый источник света должен быть расположен так, чтобы не подвергать опасности маленьких детей и домашних животных, а также не мешать двигаться по комнате и открывать окна и двери.