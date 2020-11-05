Прогноз: экономика Эстонии в этом году сократится на 4,6%

Например, в Литве этот показатель будет еще ниже - 2,2%, а в Латвии - 5,6%. Новейшие прогнозы очень отличаются от майских – тогда ЕК прогнозировала, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы сократится наиболее значительно среди стран Балтии – на 7,9%.

Между тем, в 2021 году внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы должен вырасти на 3,7%, а в 2022 году – на 3%. Однако в следующем году экономика Литвы будет расти медленнее, чем экономика Латвии (на 4,9%) и Эстонии (на 3,4%).

Всему ЕС в этом году прогнозируется спад хозяйства в 7,4%, а только в зоне евро – в 7,8%. В 2021 году экономика ЕС и зоны евро должна вырасти соответственно на 4,1% и на 4,2%.