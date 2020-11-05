Двое игроков волейбольного клуба "Сельвер" заразились коронавирусом

У двух волейболистов таллиннского "Сельвера" выявили коронавирус. Вся команда отправлена на самоизоляцию, пишет Rus.ERR.
Ближайший поединок "Сельвера" в Балтийской лиге против "Пярну", назначенный на 14 ноября, перенесен на более поздний срок. Точная дата поединка пока не определена.
Известно, что игроки с положительным результатом теста на Covid-19 заразились на мероприятиях, не связанных с волейболом.
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