Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски

Премьер-министр Юри Ратас предупреждает, что более широкое распространение вируса в Ида-Вирумаа может привести к закрытию предприятий и очередной потере рабочих мест.

Правительство пока не пришло к соглашению о введении конкретных ограничений, и премьер-министр Юри Ратас пока посоветовал отменить рождественские и прочие вечеринки, а также носить защитные маски в общественном транспорте, пишет Rus.ERR.