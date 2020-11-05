Чт, 5.11.2020
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Айн Кендра
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски

Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски

Премьер-министр Юри Ратас предупреждает, что более широкое распространение вируса в Ида-Вирумаа может привести к закрытию предприятий и очередной потере рабочих мест.

ФОТО: Tайро Луттер / Postimees

Правительство пока не пришло к соглашению о введении конкретных ограничений, и премьер-министр Юри Ратас пока посоветовал отменить рождественские и прочие вечеринки, а также носить защитные маски в общественном транспорте, пишет Rus.ERR.

"Обязательно придется пересмотреть максимальное число участников мероприятий. Ясно одно - всякие рождественские и прочие вечеринки надо отменить, и пример здесь сможет подать публичный сектор", - сказал Ратас в четверг на правительственной пресс-конференции.

Премьер-министр также отметил необходимость серьезно обсудить ношение масок в общественном транспорте и призвал работодателей искать возможности перевести своих работников на удаленную работу.

По словам Ратаса, правительство планирует ввести определенные дополнительные ограничения, обсуждение которых продолжится в четверг и во вторник на следующей неделе.

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