Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски

Правительство пока не пришло к соглашению о введении конкретных ограничений, и премьер-министр Юри Ратас пока посоветовал отменить рождественские и прочие вечеринки, а также носить защитные маски в общественном транспорте, пишет Rus.ERR.
"Обязательно придется пересмотреть максимальное число участников мероприятий. Ясно одно - всякие рождественские и прочие вечеринки надо отменить, и пример здесь сможет подать публичный сектор", - сказал Ратас в четверг на правительственной пресс-конференции.
Премьер-министр также отметил необходимость серьезно обсудить ношение масок в общественном транспорте и призвал работодателей искать возможности перевести своих работников на удаленную работу.
По словам Ратаса, правительство планирует ввести определенные дополнительные ограничения, обсуждение которых продолжится в четверг и во вторник на следующей неделе.
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