Экономист: ближайшие перспективы восстановления экономики Эстонии ухудшаются

Согласно нашему прогнозу, восстановление экономики займёт больше времени и будет более неравномерным, чем предполагалось ранее. По нашим оценкам, в этом году падение будет меньше, в основном из-за более сильного, чем ожидалось, улучшения в летние месяцы. Однако последовало ослабление, и поэтому перспективы на четвертый квартал и первую половину следующего года несколько ухудшились. Восстановление экономики будет неравномерным по регионам и секторам.

После сильного восстановления в третьем квартале экономика еврозоны теряет импульс в борьбе со второй волной вируса, а это означает, что восстановление экономики займёт больше времени, чем ожидалось. По нашим оценкам, экономика зоны евро упадёт на 7,3% в этом году и восстановится на 3,7% в следующем году. Страны Северной Европы и Балтии пока лучше справляются с экономическим кризисом, чем многие страны зоны евро, но остаются уязвимыми перед распространением вируса и снижением внешнего спроса.

Ближайшие перспективы восстановления экономики Эстонии ухудшаются

К настоящему времени чувство уверенности в розничной торговле, промышленности и сфере услуг значительно повысилось, и большая часть экономического спада быстро отступила от нижней границы апреля или мая. Объёмы продаж компаний розничной торговли растут с мая, но объемы производства обрабатывающей промышленности, которая является крупнейшей отраслью – экспортёром товаров, пока расти не спешат. В то время как сокращение экспорта товаров быстро замедлилось, экспорт услуг продолжает резко сокращаться. Снижение экспорта услуг в основном связано с туристическими и транспортными услугами. Рынок квартир оправился от первой волны вируса, но его краткосрочные перспективы находятся под угрозой из-за более широкого распространения вируса и его воздействия на экономику и безопасность. Однако, благодаря устойчивому развитию последних лет, мы считаем, что рынок недвижимости должен выдержать.

Новая волна коронавируса ограничивает восстановление экономики

В последние месяцы восстановление экономики Эстонии после экономического спада стабилизировалось. Новое и еще более мощное распространение коронавируса во многих странах и связанные с ним ограничения сдерживают восстановление спроса и экономической активности. Хотя более скромное, чем ожидалось, падение ВВП во втором квартале позволит нам скорректировать прогноз Эстонии в сторону уменьшения спада, распространение вируса значительно ухудшает краткосрочные перспективы.

По нашему прогнозу, в этом году ВВП Эстонии сократится на 3,2%. Однако в следующем году экономика будет восстанавливаться медленнее, чем прогнозировалось ранее, из-за более широкого распространения вируса. Тогда экономика Эстонии вырастет на 3,1%, но в следующем году рост ускорится до 4,1%.

Прогноз содержит предварительные оценки воздействия пенсионной реформы. Пенсионная реформа добавит 0,6 процентного пункта к прогнозу экономического роста в следующем году и 0,3 процентного пункта ещё через год. В постоянных ценах ВВП восстановится до самого высокого докризисного уровня (третий квартал 2019 года) в последнем квартале следующего года.

Безработица и заработная плата растут умеренно

По оценке Swedbank, к кону этого года безработица должна достичь 6,8 процента. Из-за всё ещё слабого внутреннего и внешнего спроса безработица зимой будет умеренно расти и достигнет своего пика. Во второй половине следующего года улучшение экономической ситуации приведёт к увеличению занятости и снижению безработицы. Однако по итогам 2021 года уровень безработицы будет немного выше, чем в этом году, и достигнет 7,5 процента.

Экономические трудности и рост безработицы ослабляют давление на заработную плату. По прогнозу Swedbank, средняя брутто-зарплата вместе с пособием в этом году вырастет всего на 3%. По мере ускорения экономического роста в следующем году, рост заработной платы ускорится до 3,5 процента. Положение домашних хозяйств улучшит прекращение роста цен – средняя потребительская корзина в этом году не подорожает. На цены влияют снижение спроса, низкие цены на нефть, падающие цены на аренду и более низкие акцизы. В 2021 году цены вырастут всего на 0,9 процента. А ещё через год в связи с ростом экономической активности, влиянием акцизов и окончанием коронакризиса, повышение цен возобновится.

Чрезмерное фискальное стимулирование могло бы вызвать напряжённость

Поскольку текущий прогноз заключается в том, что в следующем году экономика будет расти, а пенсионная реформа усилит рост ещё больше в следующие несколько лет, необходимость в фискальном стимулировании за счёт дефицита бюджета исчезнет самое позднее к 2023 году. Чрезмерные стимулы для экономики в то время, когда она уже растёт, могут создать напряженность – особенно на рынке труда, ускорить рост цен и тем самым снизить конкурентоспособность компаний.