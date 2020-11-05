"Давненько не было! У дверей офиса ОМОН": в структурах Навального новые обыски

Пресс-секретарь Навального - Кира Ярмыш - сообщила в твиттере, что обыски также проходят в студии "Навальный.Live". Она отметила, что пока неизвестно, по какому делу проводятся обыски. Позже Кира Ярмыш сообщила, что в ФБК, по предварительным данным, пришли судебные приставы. Она также выложила фотографии сотрудников МЧС с инструментами, которых вызвали, чтобы выломать дверь офиса ФБК, передает NEWSru.com.

"В ФБК обыск. Давненько не было! У дверей офиса ОМОН", - написал в Twitter соратник Навального Леонид Волков.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сказали, что не обладают информацией по этому вопросу.

В октябре "повар Путина" Евгений Пригожин подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и менеджера проектов ФБК Леонида Волкова. Часть претензий касается высказываний о связи бизнесмена с убийствами журналистов. Иск в отношении Навального также связан с его июльским постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина.

При этом деньги Пригожина названы деньгами, заработанными "на поставках тухлятины в детские сады и школы", а сам Пригожин назван "ворюгой". "Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца", - говорилось в заявлении.

В 2019 году Арбитражный суд Москвы обязал Алексея Навального удалить с его Youtube-канала ролик про пищевой комбинат "Московский школьник" и опровергнуть порочащие сведения о компании. Суд постановил взыскать с Навального, ФБК и автора расследования, юриста ФБК Любови Соболь, по 29 млн рублей в пользу "Московского школьника".

В конце июля Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В ответ на это Пригожин перевел на счет ФБК 1 млн рублей "в качестве пожертвования". Навальный позднее сообщил, что ФБК вернул деньги Пригожину, пишет Znak.com.

Позднее стало известно, что компания "Конкорд" Евгения Пригожина выкупила долг оппозиционеров у "Московского школьника", что означало, что он намерен взыскать долг напрямую в свою пользу. "Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей", - говорил Пригожин.

В прошлом году в ФБК, а также в региональных штабах Навального провели ряд обысков, связанных с уголовным делом об отмывании денег. Каждый раз в фонде изымали технику - компьютеры и аппаратуру для съемок.

ФБК - НКО, созданная Навальным в сентябре 2011 года. Основной деятельностью организации заявлены расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Минюст РФ включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года после того, как в ходе проверки было выявлено получение фондом нескольких траншей из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК отрицают факт иностранного финансирования, оппозиционеры обжаловали решение в суде.