Фото и видео ⟩ Пожар на подземной парковке привел спасателей в замешательство. К счастью, это были лишь учения

По сценарию, на подземной автостоянке многоквартирного дома произошло столкновение двух автомобилей, есть пострадавшие. Кроме того, в результате столкновения загорелась одна из машин, и огонь начал распространяться на другие припаркованные автомобили.

Проведение учений было важно и для жильцов дома на Рийа,22. Член правления квартирного товарищества Сандер Сёэт вместе с парой других жильцов наблюдал за действиями спасателей.

«Наш строительный комплекс сложо устроен, и у спасателей возникали вопросы о том, где находится вход или какие здесь технические системы», - сказал он.

По словам Сёэта, было видно, что незнакомая ситуация вызвала замешательство у спасателей. Подземная автостоянка на Рийя,22 - крупнейшая в своем роде в Тарту, и спасателям пока не приходилось тушить пожар в таком здании.

По словам Сёэта, никаких спасательных инструкций владельцам квартир, расположенных в районе учений, пока не давалось, но они будут утверждены на следующем общем собрании.

Старший оперативный дежурный Спасательного департамента по Тартумаа Кайдо Ыунапуу также подтвердил, что спасатели получили много важных знаний из сегодняшних учений. «Мы до сих пор не проводили учений на подземных объектеах в Тарту. Сложно сделать правильный выбор, когда есть несколько подъездных путей - с чего начать», - добавил он.

На подземной автостоянке возгорание одной машины быстро ставит под угрозу другие. Ыунапуу напомнил об одной ситуации, имевшей место за границей, когда сотни автомобилей сгорели за короткое время во время пожара на стоянке аэропорта.