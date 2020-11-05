Лукашенко рассказал о предложении Путина производить COVID-вакцину РФ в Белоруссии

Заняться проработкой вопроса президент Белоруссии поручил своему помощнику Александру Косинцу. «Сядьте и подумайте, посмотрите на аналогичные производства и предложите. Вы лучше меня знаете, что это непростое производство и оно недешевое. Никто никому свое производство не отдает. Это президент России предложил на дружеских основаниях», - сказал в четверг Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он заявил, что вчера разговаривал с президентом России - там очень серьезная озабоченность ростом заболеваемости коронавирусом. «Он сам предложил: "Если у тебя есть желание, мы можем вам давать исходный материал для вакцины. Пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем. Производите вакцину для себя, хотите продавать - продавайте"», - пересказал Лукашенко слова Владимира Путина.

«Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и срочно внесите предложения по организации производства. Надо посмотреть, сколько это будет стоить», - добавил Лукашенко.

Между тем заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк в четверг заявил, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском ПО «Белмедпрепараты».

«Площадку (для производства вакцины - ИФ) практически согласовали - это "Белмедпрепараты". Теперь идет отработка передачи, трансфера технологий. Какая будет вакцина, технология - этот разговор идет уже непосредственно между специалистами (двух стран - ИФ)», - сказал замминистра в комментарии для БелТА. По его словам, в Белоруссии еще продолжаются клинические испытания российской вакцины.