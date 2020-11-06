Тупики рая: что смотреть из русской программы PÖFF

«Котлован»: сердечный привет Андрею Платонову

Андрей Платонов написал свой роман «Котлован» в 1930-м году. Там герои рыли огромную яму для «общепролетарского дома» будущего счастья. Спустя девяносто лет Андрей Грязев создал документальный фильм, состоящий из ютьюб-видеороликов, свободно гуляющих по интернет-пространству, и, назвав свою картину тоже «Котлованом», послал некий метафорический, сюрреалистический, иронический привет классику.

В предисловии к «Котловану» Платонова Иосиф Бродский писал: «Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай - тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда...»

В райском тупике, в который приглашает нас Грязев, раздается коллективный вой, обращенный к небесам. По-прежнему роют котлованы по всей необъятной стране. Зачем? – Никто не знает, не помнит. В котлованы набирается вода, в жару люди плавают и тонут, зимой вода замерзает, дети проваливаются под лед и гибнут. Ограждения разваливаются, оступишься – и ты уже в котловане, из которого не выбраться. Ты уже в Раю. И оттуда, из Рая, кричат несчастные (к которым автор относится не без трагической иронии), просят президента страны помочь им выкарабкаться из ямы, из беды, из нищеты, из несправедливости. И один из персонажей говорит: «Мы стоим к вам на коленях». А просьба-то его состоит в том, чтобы зажгли на улице второй фонарь, а то ведь горит всего один, а надо бы два, вот и «стоим к вам на коленях».

И вместе с ним встает перед нами в ветхой гоголевской шинелишке, налегке, вся русская литература, заступающаяся за маленького человека. И вспоминается лукавая встреча Маши Мироновой с императрицей из «Капитанской дочки» Пушкина (лукавая, поскольку Маша прекрасно понимает, кто перед ней, но подыгрывает государыне, которой угодно быть в этот момент обычной дамой). И оказывается – в случае с Машей – стоит со всей страстью рассказать первому лицу государства всю правду, как справедливость восторжествует. Чем не пример? Когда бы Пушкин посмотрел фильм Андрея Грязева, усмехнулся бы.

«Сентенция»: совместный быт кошмара и реальности