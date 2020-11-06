Тупики рая: что смотреть из русской программы PÖFF

Елена Скульская представляет и рекомендует три фильма из российской программы PÖFF-XXIV. Все три размывают границы между документальным и игровым кино, все три, по мнению автора, точно попадают в болевые точки времени, все три призывают к состраданию, на которое сегодня далеко не у всех есть силы.
«Котлован»: сердечный привет Андрею Платонову
Андрей Платонов написал свой роман «Котлован» в 1930-м году. Там герои рыли огромную яму для «общепролетарского дома» будущего счастья. Спустя девяносто лет Андрей Грязев создал документальный фильм, состоящий из ютьюб-видеороликов, свободно гуляющих по интернет-пространству, и, назвав свою картину тоже «Котлованом», послал некий метафорический, сюрреалистический, иронический привет классику.
В предисловии к «Котловану» Платонова Иосиф Бродский писал: «Идея Рая есть логический конец человеческой мысли в том отношении, что дальше она, мысль, не идет; ибо за Раем больше ничего нет, ничего не происходит. И поэтому можно сказать, что Рай - тупик; это последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы, пик, с которого шагнуть некуда...»
В райском тупике, в который приглашает нас Грязев, раздается коллективный вой, обращенный к небесам. По-прежнему роют котлованы по всей необъятной стране. Зачем? – Никто не знает, не помнит. В котлованы набирается вода, в жару люди плавают и тонут, зимой вода замерзает, дети проваливаются под лед и гибнут. Ограждения разваливаются, оступишься – и ты уже в котловане, из которого не выбраться. Ты уже в Раю. И оттуда, из Рая, кричат несчастные (к которым автор относится не без трагической иронии), просят президента страны помочь им выкарабкаться из ямы, из беды, из нищеты, из несправедливости. И один из персонажей говорит: «Мы стоим к вам на коленях». А просьба-то его состоит в том, чтобы зажгли на улице второй фонарь, а то ведь горит всего один, а надо бы два, вот и «стоим к вам на коленях».
И вместе с ним встает перед нами в ветхой гоголевской шинелишке, налегке, вся русская литература, заступающаяся за маленького человека. И вспоминается лукавая встреча Маши Мироновой с императрицей из «Капитанской дочки» Пушкина (лукавая, поскольку Маша прекрасно понимает, кто перед ней, но подыгрывает государыне, которой угодно быть в этот момент обычной дамой). И оказывается – в случае с Машей – стоит со всей страстью рассказать первому лицу государства всю правду, как справедливость восторжествует. Чем не пример? Когда бы Пушкин посмотрел фильм Андрея Грязева, усмехнулся бы.
«Сентенция»: совместный быт кошмара и реальности
Варлам Шаламов, автор гениальных «Колымских рассказов», большую часть жизни проведший в лагерях, не дождался ни славы, ни благополучия. То есть слава пришла, но посмертно. А умирал он страшно: на свободе к нему вернулись лагерные привычки – простыни и пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас, полотенце завязывал на шее. Его не признавали на родине, но на Западе ему стали присуждать премии, и это могло быть опасно для одряхлевшей советской власти, интерес к нему и его сочинениям мог вырасти до громадных размеров, и от Шаламова нужно было избавиться, изолировать. И великого писателя наспех запихнули в интернат для психохроников, где он и умер в 1982 году.
Фильм молодого режиссера Дмитрия Рудакова, мне кажется, как бы воспроизводит один из предсмертных кошмаров Шаламова: в доме престарелых ему запрещают писать стихи (он их писал до последнего дня жизни). В этом доме всё выглядит реальным и ирреальным одновременно – в комнате два старика, ждущие какого-то загадочного человека, какого-то, можно сказать, «Годо», который должен решить их судьбу; тут не только вязь Беккета, но и Кафки; эти старики в чем-то виноваты или не виноваты, но процесс над ними не закончен. И напоследок их может ждать ужасное решение. Появляется Шаламов (Александр Рязанцев), сопровождаемый неким наставником-начальником; тот впихивает в Шаламова еду так, что писатель захлебывается, но не смеет даже утереться, старики стоят по стойке смирно, Шаламов снимает с начальника пальто и наливает ему в походную тарелку какое-то темное пойло, может быть, суп, и наставник ест.
Чудятся ли Шаламову запертые навсегда двери, побои, свист бича? Это его наставник-мучитель-следователь куражится над ним? Или сама смерть призывает к смирению и безумию? С шеи его срывают полотенце, самого его привязывают ремнем к каталке и увозят со скрипом из пространства человеческого существования.
А «сентенция» здесь - слово совсем не случайное: в одном из рассказов, посвященном, кстати, вдове Осипа Мандельштама, гениального поэта, умершего на лагерной пересылке от голода, лирический герой Шаламова выкрикивает: «сентенция!», еще не понимая значения этого забытого и не нужного в лагерном обиходе слова, но слово уже расцвело в его мозгу знаком выздоровления, воскрешения, возвращения к человеческому облику.
Режиссер ввел в пространство фильма двух молодых людей, собирающих книгу Шаламова, ищущих его рассказы, которые он прятал у тех, кому верил. Наверное, такие персонажи нужны для просветов в безнадежном отчаянии картины. Замечу в заключение, что книга из серии «Жизнь замечательных людей» о Шаламове – самая короткая из виденных мною. Потому что жить ему фактически не дали. Но не смогли отнять ни стихи, ни великую прозу.
«Конференция»: в пространстве беспомощности и стиха
Игровой фильм Ивана И. Твердовского создан так, чтобы у зрителя было постоянное ощущение документальности происходящего. Но, собственно говоря, это и есть почти документ: актеры играют людей, которые были заложниками восемнадцать лет назад, когда террористы захватили в Москве Театральный центр на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост». И снималась картина в зале, где ничего не изменилось, только испорченные кресла отнесли на склад, поставили новые. И снова эти люди — выжившие заложники – оказались запертыми в ненавистном пространстве, но по собственной воле: они забаррикадировались от директора центра и его администратора, чтобы вспомнить всё до конца, чтобы сознаться в своем страхе и бессилии: две главные героини (Наталья Павленкова, Ольга Лапшина) организовали вечер памяти, вечер скорби.
Одна из них ушла в монастырь после теракта: в момент захвата она выпрыгнула из окна в туалете, оставив в зале сына, и сын погиб; дочь ненавидит ее, выталкивает из дома, проклинает, обзывает, но героине хочется еще и еще раз подставить дочери вторую щеку для удара, она надеется, что униженность и смиренность принесут ей, в конце концов, облегчение. Ее подруга потеряла в зале мужа и дочь, но как-то притерпелась к одиночеству, тоске, поддерживает себя простеньким бытом, жаркой котлет, заведенным распорядком дня.
Мудрость фильма, томительная, медлительная красота его в том, что реконструкция событий происходит только на словах, просто людям подносят микрофон к лицу, и человек говорит, как бы даже удивляясь своим воспоминаниям, словно и сейчас не верит, что всё произошло именно с ним, что он мог погибнуть, а вот живет же восемнадцать лет с непосильным грузом: вдыхал газ, слышал автоматные очереди, видел, как целились в одного, промахнулись и попали в живот девушке, истекшей кровью.
В финале одна из героинь идет по кладбищу – на всех надгробных камнях есть портреты – в овальных рамках фотографии умерших. То есть на фотографиях люди еще живые, только остановлены пулей, катастрофой, аварией, трагедией. Трагедией «Норд-Оста» или какой-нибудь другой, например, нынешней пандемией и мучительным страхом – заразиться, заболеть, оказаться в реанимации, и вдруг именно тебя не подключат к аппарату ИВЛ, а если и подключат, то легкие могут быть уже поражены безнадежно, и предстоит задыхаться.
Кто-то с бесшабашной лихостью ведет себя так, будто ничего в мире не изменилось, а кто-то месяцами не выходит из дома, держит социальную дистанцию, носит маску, моет руки по пятьдесят раз в день, но абсолютной гарантии нет, невозможно полностью отгородиться от мира...