Бетина Бешкина: кто имеет приоритет в очереди на социальное жилье?

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, 09.11, речь пойдет о бедности и самых уязвимых членах нашего общества: многодетных, людях с ограниченными возможностями, бывших зависимых - одним словом, тех, кто в силу жизненных обстоятельств оказался на самом дне социума и едва сводит концы с концами.
Речь зашла в том числе и о муниципальном и социальном жилье, которого многие - как известно - ждут годами. Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина согласилась, что проблема очередей на муниципальное жилье существует, однако подчеркнула, что в приоритете на получение квартиры те, кто больше всего в ней нуждается:
«Да, действительно, есть люди, которые ожидают получения жилья. Но в Таллинне важнее срока, в течение которого человек ожидает, сама причина. Прежде всего у нас получают жилье люди с инвалидностью или очень бедные семьи, которые не могут арендовать жилье. Эти люди получают жилье в первую очередь. Есть закон о социальном обеспечении - и он требует оценки при оказании помощи. Если есть семья, где молодые и работоспособные муж и жена, и есть семья, где есть мама и папа с инвалидностью и ребенок, то квартира отойдет тем людям, которым это нужнее», - сказала Бешкина.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "На дне" 9 ноября, в 20:25 на канале ETV+- . Ведущие выпуска - Олеся Лагашина и Елена Соломина.