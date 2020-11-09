Бетина Бешкина: кто имеет приоритет в очереди на социальное жилье?

Речь зашла в том числе и о муниципальном и социальном жилье, которого многие - как известно - ждут годами. Вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина согласилась, что проблема очередей на муниципальное жилье существует, однако подчеркнула, что в приоритете на получение квартиры те, кто больше всего в ней нуждается:

«Да, действительно, есть люди, которые ожидают получения жилья. Но в Таллинне важнее срока, в течение которого человек ожидает, сама причина. Прежде всего у нас получают жилье люди с инвалидностью или очень бедные семьи, которые не могут арендовать жилье. Эти люди получают жилье в первую очередь. Есть закон о социальном обеспечении - и он требует оценки при оказании помощи. Если есть семья, где молодые и работоспособные муж и жена, и есть семья, где есть мама и папа с инвалидностью и ребенок, то квартира отойдет тем людям, которым это нужнее», - сказала Бешкина.