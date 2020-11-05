Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики

Таким образом, ожидается, что спад мировой экономики в этом году ухудшится до 3,8%, а последующе ее восстановление в следующем году ухудшится до 4,7%. В предыдущем, весеннем прогнозе развития мировой экономики ЕК ожидала спада в 2,9% в 2020 году и восстановления в 2021 году в 5%.

Однако, прогноз спада ВВП США в 2020 году улучшен до 4,6% (весной ожидался 6,5%), но ожидания восстановления в 2021 году снижены до 3,7% (весной было 4,9%).

В Китае ЕК значительно улучшила ожидания роста в 2020 году, несмотря на пандемию, в 2,1% (в весеннем прогнозе - 1%), в 2021 году - 7,3% (в весеннем прогнозе - 7,8%).