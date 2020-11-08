Многодетная мать с тяжелобольным ребенком: мы не знали, что нам полагается помощь

В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, 09.11, речь пойдет о бедности и самых уязвимых членах нашего общества: многодетных, людях с ограниченными возможностями, бывших зависимых - одним словом, тех, кто в силу жизненных обстоятельств оказался на самом дне социума и едва сводит концы с концами.
В передаче приняла участие многодетная мама Екатерина Матвеева, которая ютится с мужем и четырьмя детьми на 49 метрах маардуской двушки. В семье Екатерины воспитывается и тяжелобольной ребенок с онкологическим заболеванием на четвертой стадии. Едва сдерживая слезы, Екатерина рассказала, что о помощи, которую, по идее, должны оказывать таким семьям местные самоуправления и государство, она узнала совершенно случайно.
«Вот тут все время спрашивают, как это так, что мы не знаем об этих возможностях. Знаете, у моей дочки рак мозга, сказали, что экстренно нужно делать химиотерапию. И нас предупредили, что у дочки будут выпадать волосы. И год спустя мы пришли в парикмахерскую, тогда как раз волосы уже выпадать начали, и вот в парикмахерской встретили знакомую, у нее ребенок с инвалидностью. И она спрашивает: "Катя, а вы ходите в нашу социальную службу, там надо оформить бумаги на пособие". А мы и не знали! Я сходила и оформила, год спустя только узнала об этой возможности», - рассказала Екатерина в студии.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "На дне" 9 ноября, в 20:25 на канале ETV+. Ведущие выпуска - Олеся Лагашина и Елена Соломина.