Многодетная мать с тяжелобольным ребенком: мы не знали, что нам полагается помощь

«Вот тут все время спрашивают, как это так, что мы не знаем об этих возможностях. Знаете, у моей дочки рак мозга, сказали, что экстренно нужно делать химиотерапию. И нас предупредили, что у дочки будут выпадать волосы. И год спустя мы пришли в парикмахерскую, тогда как раз волосы уже выпадать начали, и вот в парикмахерской встретили знакомую, у нее ребенок с инвалидностью. И она спрашивает: "Катя, а вы ходите в нашу социальную службу, там надо оформить бумаги на пособие". А мы и не знали! Я сходила и оформила, год спустя только узнала об этой возможности», - рассказала Екатерина в студии.