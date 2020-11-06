Танцевальный фестиваль в Таллинне стал источником распространения вируса

"Никакого реального рассеивания участников и аудитории не было, ношение маски было обязательным в зоне для зрителей, но на фотографиях с мероприятия видно, что в соблюдении этого требования были недочеты. От участников, которых на мероприятии было большинство, носить маски не требовалось. Участники были тесно размещены в своих гардеробных зонах; правила крупных мероприятий, установленные государством, фактически не соблюдались, хотя организаторы заявляют на сайте об обратном", - сообщил читатель.

Информацию о случаях заболевания COVID-19, берущих начало с танцевального мероприятия, Rus.Postimees подтвердили в Департаменте здоровья.

"По состоянию на сегодняшнее утро в этой группе заболели девять человек. Мы сделали предложение о проведении поголовного тестирования", - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

"Судя по описанию, организаторов не особо заботили меры по предотвращению распространения коронавируса, что крайне прискорбно", - отметила она.

Из штаба организаторов мероприятия Kuldne Karikas сообщили, что случаи заражения вирусом связаны с группой чирлидеров Таллиннского технического университета. Организаторы кубка поддерживают с ними постоянный контакт, также танцовщицы ТТУ общаются с Департаментом здоровья.

"На данный момент все под контролем, близко контактировавшие с ними люди сдали тесты и находятся под надзором. Мы не получали никакой информации от участников или через приложение HOIA о том, что произошло больше заражений, поэтому мы определенно не можем говорить о очаге. Танцоры TalTech - это исполнители танцев в перерывах, которые пришли в здание раньше остальных участников, переодевались в отдельном гардеробе и ушли до обеда", - заверил представитель Kuldne Karikas.

Он добавил, что при организации мероприятия с их стороны были учтены правила и рекомендации Департамента здоровья. "В общем и целом, конечно, от самих людей зависит, надеты ли маски, продезинфицированы ли руки, соблюдается ли дистанция", - добавил организатор, признав, что сейчас очень сложно организовывать большие мероприятия. "С одной стороны, хотелось бы жить так называемой нормальной жизнью с другой нужно - быть осторожным и ответственным. Мы считаем, что это мероприятие было необходимо для поддержки образования по интересам для детей и молодежи".

Представитель группы чирлидеров TalTech Кейси Пыльдсам оставила без комментария просьбу подтвердить или опровергнуть случаи заражения в группе.

"К сожалению, мы не можем прокомментировать несоблюдение требований ношения масок на месте проведения мероприятия, - также написала она. - Рекомендуем вам в связи с этим обратиться к организаторам кубка".