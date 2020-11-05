Премьер-министр Латвии настаивает на чрезвычайном положении

По словам премьер-министра, ситуация с распространением Covid-19 очень серьезная, так как количество инфицированных за последние дни значительно увеличилось.

Кариньш сообщил, что в пятницу, 6 ноября, созвано заседание правительства и Совета по управлению кризисными ситуациями, на котором будут приняты решения о наиболее подходящих шагах по снижению распространения пандемии.

"Я уже говорил и до сих пор считаю, что нам необходимо ввести более строгие ограничения на собрания, потому что болезнь влияет не только на наше здоровье и жизнь, но и на способность системы здравоохранения предоставлять качественные услуги", - подчеркнул Кариньш.

По его словам, в настоящее время в стране около 40 тысяч человек, которые не могут работать из-за Covid-19, потому что находятся либо на карантине, либо в самоизоляции.

"Эти люди не могут ходить на работу, они не могут участвовать в экономике. Есть бесчисленное множество компаний, работа которых затруднена. Поэтому мы должны пойти на еще более строгие ограничения, и, следовательно, это будет объявлением режима чрезвычайного положения", - сказал Кариньш.

RUS TVNET уже сообщал, что для ограничения распространения Covid-19 в Латвии правительство планирует в пятницу, 6 ноября, принять решение об объявлении режима чрезвычайного положения в стране с понедельника, 9 ноября.

После совместного заседания правительства и Совета по управлению кризисами во вторник, 3 ноября, Кариньш признал, что эксперты готовят документы о введении в стране режима чрезвычайного положения и механизмах поддержки экономики. Их планируется рассмотреть в пятницу.

По словам Кариньша, на данный момент неизвестно, как долго может продлится ЧС.

"Если правительство примет решение, продолжительность чрезвычайного положения будет зависеть от того, насколько хорошо страна справится с ограничением инфекции", - пояснил премьер.