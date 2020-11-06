Продавцы квартир в Таллинне и Харьюмаа уже не идут на поводу у своих желаний

По сравнению с мартом к началу октября в Таллинне и Харьюском уезде увеличилось и количество предложений квартир, и количество сделок, и средняя цена квадратного метра. По словам маклера из Lahe Kinnisvara Сирли Нурм, разница между ценой предложения и ценой сделки уже не так велика, как до короновирусной весны.

«Причины нереалистичных ожиданий людей кроются в неопределенности, вызванной коронавирусом и экономическим спадом. Если человек все же хочет продать свою квартиру, он будет руководствоваться ее рыночной стоимостью, а не спонтанными желаниями», - добавляет Нурм.

В сентябре этого года в Харьюмаа было заключено на 4,1% больше сделок с квартирами, чем в сентябре прошлого года.

В сентябре 2019 года в Харьюмаа было совершено 1093 сделки купли-продажи квартир, а в сентябре этого года - 1138 сделок, что на 4,1 процента больше, чем в сентябре прошлого года, и на 31,4 процента больше, чем в августе этого года.