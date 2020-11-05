Эстонская ведущая усомнилась в коронавирусной статистике

Кармен Притсон опубликовала присланное подругой сообщение, в котором человек, близкий ее подруге, рассказал историю знакомого о том, как из него сделали коронапозитивного. «Ему сообщили, что ему нужно пройти обследование, потому что тремя неделями ранее он был на мероприятии, где присутствовал человек, заболевший коронавирусом». Он отказался от теста, потому что чувствовал себя хорошо и никаких симптомов не было. На следующий день пришло сообщение с требованием оставаться в карантине в течение двух недель, потому что вы коронапозитивный», - написал Притсон.

По словам Притсон, в Департаменте здоровья человеку сказал, что он был отмечен как короноположительный, потому что отказался от теста и теперь представляет опасность для других. «Только когда он пригрозил подать в суд за преследование и ложное обвинение, заметка в цифровой истории была удалена. У другого было то же самое, и тогда семейный врач сказал не обращать внимания. Ну, перепутали что-то. На самом деле? Можем ли мы по-прежнему верить цифрам, которые нам зачитывают?» - написала Притсон.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингисепп сказала Postimees, что о коронавирусе существует довольно много ложной информации, из-за чего до них постоянно доходят разные слухи. «Здесь также стоит обратить внимание на испорченный телефон: "Один мой знакомый сказал, что ... "», - отметила Кингсепп.

«Как правило, это пост в FB, в котором очень много эмоций, но за ними нет ничего, что можно было бы проверить», - добавила она.

Семейный врач действительно назначает отказавшемуся от теста человеку с подозрением на Covid-19 самоизоляцию. «Автоматически и без показаний человеку не диагностируют коронавирус», - подтвердила Кингсепп.

«Как мы уже объясняли ранее - в некоторых случаях семейный врач также может поставить диагноз на основании клинической картины, для этого есть отдельный код», - сказала Кингсепп. В руководстве для специалистов первичной медико-санитарной помощи указано, что диагноз также может быть поставлен на основании клинической картины и эпидемиологической связи. «Другими словами, если известно, что человек контактировал с подтвержденным случаем Covid-19 и через некоторое время у него также развиваются симптомы острого респираторного заболевания, тогда врач имеет право поставить диагноз без проведения теста», - пояснила Кингсепп. «Конечно, люди, которым таким образом был поставлен диагноз, не отражаются в статистике тестирования».